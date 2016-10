Piden cuatro años de cárcel para Munar, declarada culpable de soborno

El tribunal del jurado ha declarado culpables por unanimidad a la expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca, al exvicepresidente insular Miquel Nadal y al exconseller de Territorio Bartomeu Vicens de concertarse para reclamar y cobrar un soborno de cuatro millones de euros a cambio de adjudicar a la promotora Sacresa los terrenos palmesanos de Can Domenge.



Durante la lectura del veredicto, el jurado ha considerado probado que Munar percibió una parte superior a los demás -al menos dos millones de euros- mientras que otra parte fue destinada a sufragar la campaña electoral de UM para las elecciones municipales de 2007, en las que Nadal concurrió como candidato a la alcaldía de Palma.



Los miembros del jurado consideran que, pese a que el pasado día 3, justo antes de arrancar el juicio, Munar presentó un escrito de confesión por estos hechos -hasta entonces era la única de los cinco acusados de esta causa que no había reconocido su intervención en los hechos-, no ha aportado "datos relevantes" en estas investigaciones como tampoco "ningún dato esclarecedor".



El tribunal ha establecido que, en caso de que así lo pidieran, no se les suspenda la pena a Munar, Nadal ni a Vicens y que tampoco se les conceda el beneficio del indulto.