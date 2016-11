Pilar Cancela pide resolver el liderazgo del PSdeG y del PSOE

La diputada socialista y presidenta de la gestora del PSdeG, Pilar Cancela, ha admitido hoy que el PSOE y el PSdeG necesitan de forma urgente convocar "un proceso de primarias y un congreso" para dar estabilidad a las direcciones.



Es necesario para Cancela un "ejercicio responsabilidad" en el seno del partido, en una situación de "fractura evidente", que no se puede "esconder", y ante la que "no es suficiente hablar de coser, hay que pasar a la acción", ha dicho en una entrevista en la Radio Gallega.



Pilar Cancela ha insistido en que una gestora, como las que ahora mismo dirigen las direcciones del PSOE y el PSdeG, "nace para morir" pero, en todo caso "después de un proceso democrático", ya que "no se entendería cambiar un órgano provisional por otro órgano provisional".



Es en ese sentido de defensa de la "necesidad de una dirección estable" por lo que a Cancela no se le "pasó por la cabeza dimitir", ha apuntado.



En cuanto a las personas que podrían presentarse a las primarias para dirigir el partido en Galicia, Cancela se ha mostrado reacia a impulsar nombres, pero ha descartado que ella vaya a luchar por ese puesto de secretario general del PSdeG, y "quien quiera presentarse que se presente".



En todo caso, Cancela ha manifestado que "ojalá" vuelva a la primera línea política el otrora líder del PSdeG José Ramón Gómez Besteiro, una vez solucione su situación judicial.



También ha reconocido que en ese proceso interno es probable que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, tenga un papel importante, "no sé si en primera línea pero teniendo un protagonismo fundamental", y con una estrategia en la que "aunque no sea él" quien se presente, apoye a una segunda persona, para lo que "hay múltiples posibilidades", entre las que destaca la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva.



Por otro lado, Cancela se ha mostrado convencida de la cohesión del grupo parlamentario en el Pazo de O Hórreo, y de la valía del portavoz, Xoaquín Fernández Leiceaga, en quien confía "plenamente".