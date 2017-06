Los Planetas deslumbran con un acústico grabado en el Sacromonte

La mezcla de una cueva del Sacromonte granadino, veinte "locos" que acumulan horas y horas escuchando las canciones de Los Planetas y la apuesta de Spotify se convertirá en el nuevo disco de la banda granadina, un directo en el que han desplegado su peculiar sello para deslumbrar a sus seguidores.

La Cueva de la Rocío, encaramada frente a la imponente imagen de la Alhambra, ha dejado hoy de lado los taconeos flamencos, las zambras y el ir y venir de guiris para volverse "indie" y magnificar con su acústica cada nota, cada punteo, cada acorde de un puñado de canciones entonadas por otro referente de Granada, Los Planetas.

La banda, que este año gira con "Zona temporalmente autónoma" (2017), ha hecho realidad las ilusiones de veinte fanáticos de sus letras gracias a la iniciativa "Live from Spotify Sacromonte-Granada" de este servicio de música por internet, una apuesta por responder con música en directo a los usuarios que más escuchan a sus grupos de referencia.

La letra de "Si estaba loco por ti" ha encajado hoy más que nunca entre los veinte seguidores de la banda, fieles que se han ganado con horas y horas de escucha de música de Los Planetas acompañarlos en la grabación de este acústico, un concierto con ocho temas para los que pierden la órbita por sus letras.

Spotify y la banda seleccionarán cinco de las canciones que han sonado diferente en la cueva del Sacromonte y los convertirán en un nuevo disco disponible en unos meses en este servicio de música.

"Sabía que me iban a invitar porque no puede haber mucha gente que los escuche 23 horas al día", ha explicado a Efe Ana Foz, una de las afortunadas seleccionadas por Spotify, que, tras recorrer casi 800 kilómetros desde Zaragoza, se ha dejado eclipsar por Los Planetas.

Reconoce que por edad debería llevar dos décadas escuchando a la banda pero los conoció hace tres años "y he tenido que escuchar en este tiempo lo que otros han escuchado en veinte años", una pasión que centra ahora su universo musical y que la hace planificar sus vacaciones en función de los conciertos y citas "planetarias".

"Me da igual el entorno, me da igual lo que toquen, me da igual todo. Con que estén ahí tengo suficiente". Y afortunadamente, estaban, porque Ignacio Iglesias ha atravesado los casi 700 kilómetros que separan Granada de su Gijón natal para disfrutar del directo de una banda a la que se ha conectado miles de horas, pero a la que nunca había visto actuar.

El chaval, que empieza sus vacaciones con esta excursión a tierras granadinas, ha podido disfrutar de temas de este disco como "Amanecer", "107 faunos" o "Soleares", pero también clásicos como "San Juan de la Cruz" o "Deberes y privilegios", que aquí el deber era escuchar mucho a Los Planetas y el privilegio, participar en su próximo acústico.

"Si nadie te da calor... " canta el vocalista de la banda, Juan Ramón Rodríguez, más conocido como Jota, aunque los miembros de Los Planetas han comprobado hoy, colocados entre fotos de famosos, cacharrería de cobre y los toques flamencos de la cueva, que con tanto sol de seguidores nunca sentirán frío y siempre tendrán un universo en el que girar.