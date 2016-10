El PNV acusa a Rajoy de no tener proyecto para Cataluña ni Euskadi

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha atribuido a Mariano Rajoy una "concepción intolerante" de España y de los ciudadanos que no se sienten españoles", lo que demuestra "no tener proyecto ni para Cataluña ni para Euskadi".



Esteban ha reiterado su no a Rajoy durante el debate de investidura del candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, en el que ha insistido en que hasta que no se produzca en el Ejecutivo "un cambio radical de disposición al entendimiento" se mantendrá en su negativa.



Ha pedido a Rajoy que no judicialice la política, al tiempo que ha reclamado el reconocimiento nacional y "la bilateralidad" en las relaciones con el País Vasco.



Estaban ha iniciado su intervención señalando que "ni necesitándola le sale a usted la vena pactista", aunque ha reconocido que ha conseguido que tres fuerzas políticas faciliten su investidura.



En este sentido ha acusado a Rajoy de causar un "destrozo entre sus oponentes sin mover un dedo. Ni que tuviera la varita mágica de Harry Potter y les hubiera lanzado un hechizo `confundus`".



Tras enumerar los hechos que en su opinión acotan y reducen el autogobierno de las comunidades autónomas, especialmente de Euskadi y Cataluña, Esteban ha denunciado las numerosas infraestructuras vascas que aún no están en marcha.



Para el portavoz del PNV, Rajoy no ha "hecho nada" desde agosto para "generar confianza" en su partido y lograr su apoyo de la formación nacionalista en la investidura.



También le ha reprochado que el PP haya sido incapaz de entrar en el consenso ante el quinto aniversario del fin de los atentados de ETA, mientras que ha tenido un "entusiasmo desbordante" respecto al fin de la violencia en Colombia.



"En cinco años no han dado ningún paso, ni han respondido a las instituciones vascas" en materia de pacificación y convivencia, ha añadido Esteban, para quien la situación no puede prolongarse más porque la sociedad vasca ni la comprende ni la comparte.



Por todas estas cuestiones, se ha extrañado de que Rajoy apele a su voluntad de diálogo para lograr acuerdos, aunque ha reconocido que se refiere únicamente a los partidos constitucionalistas.



En cuanto a una posible reforma constitucional, Esteban ha advertido que "lo tienen crudo" los partidos nacionales si no participan los nacionalistas vascos y catalanes, ya que para una "solución mínimamente duradera" hacen falta "reconocimiento nacional, bilateralidad y árbitro neutral".



El portavoz del PNV ha cerrado su intervención advirtiendo a Rajoy de que "si quiere su concurso, si pretende colaboración, la relación hacia la autonomía vasca y sus instituciones deberá ser diferente. Comenzando por la no judicialización de la política".



"Hoy y mientras no se produzca en su Gobierno un cambio radical de disposición al entendimiento, como ya anunciamos que haríamos antes y después de las elecciones vascas del 25 de septiembre, aunque algún augur con coleta predijera que no iba a ser así, votaremos no a su candidatura y a su política", ha concluido Esteban.