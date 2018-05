El PNV: "Nuestra decisión dependerá de si la moción es seria o electoralista"

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado este sábado que la decisión de este partido sobre la moción de censura contra el presidente, Mariano Rajoy, anunciada por el PSOE dependerá de si el planteamiento es "serio y viable o solo obedece a intereses cortoplacistas y electoralistas".



La posición del PNV dependerá también de si el PSOE "acepta abordar un cambio en el modelo territorial del Estado, en la aceptación de los autogobiernos de Euskadi y Cataluña", si "sintoniza con la agenda vasca y la defensa de los intereses de Euskadi", y de las medidas de "regeneración democrática" que se quieran poner en marcha, ha destacado Ortuzar en un acto de su partido en la localidad vizcaína de Barakaldo.



Ortuzar ha señalado que el PNV estudiará la propuesta que haga el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y pedirá "concreciones" sobre las mencionadas cuestiones. "De la respuesta que se nos dé, dependerá nuestra posición final", ha indicado el dirigente nacionalista vasco.



Ha subrayado que la "vocación" del PNV "es Euskadi, no gobernar España" y que su razón de ser es "la construcción nacional vasca y la defensa de los intereses" del País Vasco, por lo que, ante la moción de censura planteada por los socialistas, su partido atenderá "a Euskadi y a la gente".



En alusión a las críticas recibidas por su partido por respaldar los Presupuestos Generales del Estado sin que se haya dejado sin efecto el artículo 155 en Cataluña, en contra de como dijo que actuaría -"vaya semanita hemos tenido", ha exclamado-, Ortuzar ha señalado que el PNV no ha contentado "a nadie de la oposición", ni en Euskadi ni en Madrid, pero ha añadido que la ciudadanía vasca "sí está contenta".



"A la ciudadanía vasca no le parece mal que traigamos a Euskadi inversiones y actuaciones por más de 540 millones, no le parece mal que obliguemos a Rajoy a subir todas las pensiones. La ciudadanía vasca entiende perfectamente lo que hacemos y quiere que lo hagamos", ha agregado.



Ha añadido que "los que no quieren entenderlo son los de la oposición" y ha criticado al coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, por haberse "metido" con el PNV.



"Hay que tener cara para que estos dos decidan meterse con nosotros después de la trayectoria política que uno y otro tienen", ha remarcado Ortuzar, quien ha dicho que aunque el principal dirigente de Podemos acuse al PNV de mantener en su puesto a Rajoy, el presidente del Gobierno "está donde está por culpa de Iglesias y su soberbia".



"Si (Iglesias) hubiera hecho posible el gobierno del cambio hace un par de años, las cosas quizás habrían sido distintas. Pero no, quería ser solo él quien cortara el bacalao, e incluso quería ser el jefe del CNI", ha señalado Ortuzar.



Sobre las críticas de Otegi, que acusó al PNV de haber "mancillado la palabra de vasco", Ortuzar ha puesto de relieve: "la palabra ha sido, es y será nuestra única arma, nuestra única herramienta para hacer política y para comunicarnos con el pueblo".



Ha dicho que Arnaldo Otegi "no puede decir lo mismo", así que "lecciones al PNV, ni una. No se las aceptamos".



En el acto de celebración del 120 aniversario del PNV en Barakaldo, Ortuzar se ha referido también al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, de quien ha dicho que "no quería que se aprobaran los presupuestos" para que fuese el PNV el que se "cargara la legislatura" y echarle la culpa para, "de paso, darle caña al PP por fiarse de estos vascos chantajistas y separatistas".



"A Rivera le hemos aguado la fiesta porque lo que él íntimamente deseaba era que esto acabara mal, para que hubiera elecciones. Ya se veía entrando a caballo en La Moncloa. Pues si de nosotros depende, no va a ser. Ya puede seguir difamándonos, manipulando y mintiendo sobre nosotros y el autogobierno vasco. Sus insultos a nosotros nos suenan como halagos. Cuanto más cabreado esté éste con nosotros, señal de que vamos por buen camino", ha dicho.



El presidente del PNV ha reconocido que tiene la "frustración" y la "espinita clavada" por "no haber podido desactivar ya el artículo 155 en Cataluña" y que lo ha intentado "hasta el último minuto, pero no ha podido ser...todavía".



Ha dicho que espera que "pronto" se deje sin efecto el 155 "por el bien de Cataluña y el de Euskadi, pero también por el sistema democrático del Estado español".



Ortuzar, quien ha resaltado que con este asunto el PNV ha aprendido mucho y se ha dado un "baño de realismo", ha dicho que en su partido tienen las "espaldas anchas" y puede "aguantar sin problemas los ataques" que recibe "de un lado y de otro".



Ha asegurado que el PNV seguirá "arriesgando" y "buscando el acuerdo con diferentes", tanto en Madrid como en Euskadi, como lo está haciendo en el Parlamento Vasco con la propuesta de nuevo estatuto para el País Vasco.