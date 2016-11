EL PNV y el PSE/EE han confirmado el preacuerdo alcanzado con el PSE/EE para la formación de un gobierno de coalición en Euskadi.



A través de un comunicado, el PNV ha indicado que se trata de un preacuerdo "programático y de estructura de gobierno" y que ambas formaciones tienen que someterlo a sus respectivos órganos soberanos, que se reúnen mañana en Bilbao.



EL PSE/EE también ha confirmado dicho preacuerdo mediante la red social Twitter.



En el comunicado de los nacionalistas se destaca que dicho preacuerdo implica el voto favorable de los nueve parlamentarios socialistas a la candidatura de Iñigo Urkullu como lehendakari en la sesión de investidura que se celebrará los próximos miércoles y jueves.



Una vez investido como presidente, Urkullu procederá a la formación de un ejecutivo de coalición, con presencia de socialistas.



Aún queda por concretar la estructura de ese ejecutivo ya que todavía no se ha determinado el número de departamentos que la compondrán, ni cuáles serán para los socialistas.



No obstante, reconocen que "habrá ajustes" y que el próximo ejecutivo no mantendrá idénticas consejerías a las actuales (ocho), ni en el número ni en su composición



Fuentes conocedoras el proceso negociador también han confirmado a Efe que este texto se sustenta en cuatro grandes ejes: el empleo y el desarrollo económico, los servicios públicos, la paz y la convivencia y el desarrollo del autogobierno vasco.



El acuerdo deberá ser ratificado mañana por la Asamblea Nacional (PNV) y por el Comité Nacional (PSE-EE), por lo que todavía no se ha detallado cuándo se firmará de manera oficial, aunque todo apunta a qué podría ser el martes, un día antes del pleno de investidura del lehendakari.



Con este acuerdo, el candidato del PNV, el lehendakari en funciones, Iñigo Urkullu, previsiblemente, será reelegido para el cargo el jueves en segunda votación y por mayoría simple, con el respaldo de 37 parlamentarios, los 28 de su grupo y los nueve del PSE-EE.