Podemos adapta el formato de primarias pero Errejón exige más independencia

La dirección de Podemos en Madrid ha aprobado este domingo un reglamento de primarias para la elección de candidatos electorales que recoge las peticiones exigidas por el diputado de Podemos Íñigo Errejón, que no obstante ha exigido más independencia a la dirección a la hora de dirigir su campaña.



La pasada semana, el diputado y cofundador de Podemos supeditó su candidatura a la Presidencia de la Comunidad de Madrid a alcanzar un acuerdo sobre el proceso interno, tras rechazar un formato de primarias en dos fases -primero el candidato, y luego el resto de la lista-, como había sugerido el día antes el secretario general regional, Ramón Espinar.



Finalmente, este domingo el Consejo Ciudadano autonómico de Podemos en Madrid ha aprobado el reglamento de primarias, que según la dirección satisface "todas" las peticiones de Errejón.

Una opinión que no comparte el entorno de Errejón, que argumenta que "nadie ha hablado con ellos" y que "ni mucho menos este asunto está zanjado". El equipo del diputado pide más independencia a la hora de dirigir la campaña

"Un reglamento no es suficiente para garantizar que Iñigo puede llevar un proyecto ganador. Ahora falta que se respeten las campañas como siempre", alegan las mismas fuentes.



No obstante, el entorno de Errejón se muestra convencido de que se alcanzará un acuerdo y de que "van a depositar toda la confianza en Errejón como candidato y jefe máximo de la campaña, como en todas".



La votación del reglamento no se dará por cerrada hasta la noche, pero los apoyos recabados ya son suficientes para que salga adelante.



El reglamento, al que ha tenido acceso Efe, establece que los inscritos solo podrán votar por un cabeza de lista, y que el resto de la papeleta empleará el sistema proporcional DesBorda.

Las listas candidatas tendrán un mínimo de nueve componentes y un máximo de 25, y también se podrán presentar candidaturas individuales que conformarán la denominada "lista blanca"

Cada inscrito podrá votar a un máximo de 25 personas -de diferentes listas, si así lo desea-, con un orden de prioridad: cuanto más alto figure en la lista, más pesará el voto.



También establece la neutralidad de las cuentas oficiales del partido en el proceso, entre otros aspectos.



Según la dirección, que da por cerrado el proceso, el reglamento aún los principios de unidad, pluralidad, espíritu de consenso y acuerdo.



A su juicio, asume el modelo de primarias simultáneas para elegir candidato y el conjunto de la lista que defiende Errejón, así como su exigencia de que, en el caso de no existir listas de consenso entre diferentes sensibilidades, la lista vinculada al candidato ganador tenga una mayoría holgada si es la más votada.



La dirección alega además que contempla el deseo de Errejón de que el candidato ganador pueda dirigir su campaña con autonomía y un comité de campaña de su confianza, en colaboración con los órganos de Podemos.

Finalmente, la dirección de Podemos encabezada por Ramón Espinar aduce que también se respeta la exigencia de pluralidad de la portavoz parlamentaria de Podemos en Madrid, Lorena Ruíz-Huerta, que reclamó que las listas minoritarias cuenten también con posiciones de salida en las listas

Consultados sobre el reglamento, los errejonistas recalcan que refleja algunas de sus peticiones, pero "no es suficiente para garantizar que Iñigo puede llevar un proyecto ganador".



Alegan que falta "que se respeten las campañas como siempre", con independencia, y se deposite en el candidato "toda la confianza en el candidato para sacar el PP de las instituciones".