Podemos ha decidido este lunes abrir un expediente disciplinario a tres de sus miembros en Baleares --entre ellos, la presidenta del Parlament autonómico-- tras detectar "indicios" de que usaron sus cargos públicos para favorecer a otro compañero, pero no es la primera vez que se da un caso de este tipo en el partido morado. En Alicante, el partido de Pablo Iglesias ya expulsó a una edil por conceder contratos a una empresa de amigos suyos y, en San Sebastián de los Reyes (Madrid), se está investigando a otro concejal por un posible caso de prevaricación.



En el caso de Alicante, el Comité de Garantías de Podemos en la Comunitat Valenciana decidió el pasado mes de julio expulsar a la edil Nerea Belmonte, tras conocerse que concedió varios contratos menores a la empresa de comunicación de dos compañeros suyos en Podemos, según explicaron fuentes del partido morado.



Belmonte entró en el Ayuntamiento de Alicante como edil de Guanyar Alacant, pero la candidatura de unidad popular con la que Podemos concurrió en las pasadas municipales decidió expulsarla de su grupo el pasado mes de marzo tras tener constancia de sus maniobras.



ACEPTÓ UN REGALO DE LOS BENEFICIARIOS



En concreto, precisaron que había incumplido el artículo 3.8 de su código ético, al participar "directa o indirectamente" en un proceso de contratación del Ayuntamiento y el artículo 3.7, por haber contratado con una empresa constituida con posterioridad a su toma de posesión como edil "corriendo el riesgo de generar dependencias o clientelismos".



Guanyar Alacant también alegó que había incumplido artículo 3.2, por no haber renunciado a un regalo en forma de un pase para asistir a la Madrid Fashion Week "que le hizo una amistad común con los socios" de la empresa a la que contrató; y, así como el 3.11, por tolerar la adjudicación continuada con una empresa de amigos y por no "perseguir con firmeza" cualquier signo de "fraude o corrupción".



Meses después de la decisión de la candidatura municipalista de expulsarla de su grupo, en julio, la dirección de Podemos en la Comunidad Valenciana comunicó su decisión de suspender también de militancia del partido morado a la concejal, que actualmente mantiene su acta en el Ayuntamiento de Alicante dentro del grupo de los no adscritos.



TRÁFICO DE INFLUENCIAS



Por otra parte, Podemos está estudiando la suspensión de militancia de otro edil, esta vez en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, al que la dirección del partido morado en este municipio acusa de tráfico de influencias por intentar negociar con el Gobierno local un contrato para su asociación a cambio de apoyar sus presupuestos.



Se trata del concejal Julián Serrano, que ganó su puesto en el Ayuntamiento como miembro de la candidatura de unidad popular vinculada a Podemos `Sí Se Puede`, y que ahora, al igual que la edil alicantina, ha sido expulsado de ese grupo y permanece como no adscrito.