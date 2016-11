Podemos: "Nada nuevo bajo el sol"

El secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Podemos, Rafael Mayoral, considera que el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy es de "continuidad", augura que la ausencia de cambios en los ministerios económicos traerán nuevos recortes y no cree que la incorporación de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, para ocupar el Ministerio de Defensa sea "el mejor camino para profundizar en la regeneración".



"Nada nuevo bajo el sol", ha resumido Mayoral en rueda de prensa en el Congreso tras conocer el nombre de los ministros de los que se rodeará Rajoy, un Gobierno que, a su juicio, va a ser "incapaz" de afrontar los retos que tiene el país.



Es más, ha apuntado que desde el momento en que es Rajoy quien encabeza ese Ejecutivo, es difícil imaginar un Gobierno que no sea "lo mismo de siempre", esto, "ajustes, privatización y asalto a las pensiones".



QUE OPINEN PSOE Y CIUDADANOS



"No íbamos a compartir la composición de un Gobierno si no compartimos siquiera a su presidente", ha recalcado el diputado de la formación morada, para quien deben ser el PSOE y Ciudadanos, partidos que han permitido otro Ejecutivo del PP, los que han de opinar a este respecto.



"Nosotros no estamos de acuerdo ni con la Presidencia ni con la composición del Gobierno ni con las políticas que éste va a implementar", ha insistido Mayoral, antes de subrayar que a la "mayoría" de los ciudadanos españoles, al igual que a Podemos, este Ejecutivo "no le gusta". "Éste es el Gobierno del epílogo de una época política que está llegando a su fin", ha concluido.