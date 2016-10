La portavoz adjunta de Podemos en el Congreso Irene Montero ha advertido que no van a permitir que algunos barones territoriales del PSOE apliquen las políticas del PP en las comunidades donde los socialistas dependen del apoyo de la formación morada, como Aragón o Castilla-La Mancha.



Montero ha lanzado este aviso ante la posibilidad de que el PSOE se incline por la abstención para facilitar el gobierno a Mariano Rajoy.



La jefa de gabinete de Pablo Iglesias ha subrayado que en el PSOE siempre "ha habido una vieja guardia y algunos barones y baronesas que han dicho con toda claridad que bajo las siglas del PSOE quieren que se apliquen las políticas del PP".



"Siempre nos van a tener enfrente de la aplicación de políticas de austeridad y del PP", ha garantizado Montero en declaraciones a los medios tras participar en el Congreso en un acto en defensa de los derechos de las niñas.



Según la diputada de Podemos, "no se puede gobernar contra la gente y permitir que se sigan haciendo recortes, desahucios y optar por "la corrupción como forma de gobierno".



"Nos tendrán del lado de la gente siempre", ha apostillado Montero frente a la gran coalición que considera que defiende el PP para que "los partidos tradicionales reinen y sigan haciendo de España su cortijo privado".



Ha citado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que "muchas veces dice que es el cambio en el PP, pero que quiere lo mismo que las viejas glorias de su partido" cuando ofrece al PSOE dar estabilidad en las regiones donde Podemos le pueda retirar su apoyo.



Montero no ha querido pronunciarse sobre la posibilidad de que los diputados del PSOE acaben votando en bloque en caso de que el partido opte por la abstención en caso de que Rajoy se presente a la investidura.



La diputada de Podemos se ha limitado a insistir en que sería "un desastre para España que gobierne el PP".



"Esperamos que el PSOE no tome una decisión que vaya encaminada a favorecer un gobierno de Rajoy", ha confiado la portavoz adjunta.