Podemos rechaza los "homenajes políticos" a Barberá por su "trayectoria marcada por la corrupción"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el portavoz parlamentario de Unidos Podemos, Íñigo Errejón, han explicado este miércoles que su grupo parlamentario no ha participado en el minuto de silencio celebrado en el Congreso por la muerte de la exalcaldesa de Valencia y senadora Rita Barberá porque una persona "cuya trayectoria ha estado marcada por la corrupción" no merece "homenajes políticos".



"Nuestras condolencias a amigos y familiares de Barberá, pero un minuto de silencio es un homenaje póstumo, y nosotros no vamos a participar en un homenaje a una persona cuya trayectoria ha estado marcada por la corrupción", ha asegurado Iglesias en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso.



El líder del partido morado ha pedido que se entienda la postura de su grupo de ausentarse del Hemiciclo de la Cámara Baja durante el minuto de silencio, porque aunque lamentan y les parece "terrible que alguien tenga que morir", consideran que "un homenaje político en un espacio político como es el Congreso no debe hacerse a una persona cuya trayectoria está marcada por la corrupción".



MEJOR HOMENAJEAR A VÍCTIMAS DE POBREZA O CORRUPCIÓN



"Quizás tendría más sentido que en este hemiciclo homenajeáramos a las víctimas de la pobreza energética o quizás a las víctimas de la corrupción", ha señalado, antes de recordar que su labor en esta sesión de control será precisamente preguntarle al ministro de Energía, Álvaro Nadal, por la pobreza energética.



De este modo, ha asegurado que "hoy toca guardar las formas". "Creo que el respeto personal y la separación de lo político y lo personal es compatible con la coherencia", ha manifestado.



Así se lo han trasladado al Grupo Parlamentario Popular, tal como ha explicado Errejón. "Les hemos dicho que todas las condolencias en el ámbito privado, pero que no nos parecía que fuera le momento de homenajes políticos públicos", ha asegurado el secretario Político de Podemos.



"Les hemos dicho que todo el respeto y las condolencias en el ámbito privado, y que hemos sido muy escrupulosos en separar una cosa con la otra", ha asegurado también en declaraciones a los medios en el pasillo, mientras tenía lugar el minuto de silencio. "Se lo hemos dicho al PP con el máximo respeto en lo personal", ha apostillado.