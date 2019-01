Podemos rectifica y se abre a dialogar con Errejón para gobernar en Madrid

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso y dirigente del partido morado, Irene Montero, ha explicado este lunes que su formación está abierta a explorar la posibilidad de llegar a un acuerdo con Íñigo Errejón y con todos los actores políticos que estén dispuestos a impedir que el PP, Cs y Vox puedan gobernar la Comunidad de Madrid. Montero no ha excluido incluso la posibilidad de que ese diálogo fructifique en una candidatura única.



Así lo ha señalado Montero en declaraciones en el Congreso, donde también ha insistido en que Podemos no va a presentar candidatura propia al Ayuntamiento de Madrid. Esto supone una rectificación respecto a la semana pasada cuando la propia Montero anunció que presentarían un candidato alternativo a Errejón.



"Unidos Podemos tiene que estar presente para ganar al PP, Unidos Podemos está creando un proceso participativo inclusivo en que el todo el mundo pueda participar y está también en disposición de hablar con todo el mundo para llegar a la máxima unidad posible para ganar al PP, que es nuestra prioridad", ha enfatizado hoy Montero.



Preguntada expresamente si ese diálogo incluye a Errejón ha respondido: "Por supuesto". A la vez, ha subrayado que su formación siempre ha dicho lo mismo en este tema porque siempre ha seguido la "hoja de ruta" marcada por sus inscritos, que no es otra que "construir una candidatura de unidad lo más participada posible".

Todo el mundo está invitado

Montero ha diferenciado dos fases en esa hoja de ruta. "Tenemos que hacer el máximo proceso de unidad antes de las elecciones: primero tenemos que construir una candidatura en un proceso lo más participado e inclusivo posible, todo el mundo está invitado a nuestros encuentros programáticos", ha comentado la dirigente de Podemos.



Y después, ha proseguido, se trata de hablar "con todos los actores que, aunque no hayan querido sumarse a ese proceso, quieran que en la Comunidad de Madrid no gobiernen los trillizos reaccionarios (PP, Cs y Vox)" y eso, ha remarcardo, incluye "la posibilidad de explorar la posibilidad de llegar a un acuerdo con el partido de Errejón".



"Nuestra voluntad y está y estará siempre en encontrar la máxima unidad posible para echar al PP, que es la prioridad política", ha señalado, negando que haya habido un cambio de actitud en Podemos: "Siempre hemos dicho exactamente lo mismo, que Unidos Podemos tiene que estar presente para ganar al PP".



Tras reiterar que Errejón "ha roto muchos puentes y confianzas", ha hecho hincapié en que Podemos es un "partido responsable" y que, igual que han decidido no plantar cara a Más Madrid en el Ayuntamiento con una candidatura propia, son "conscientes" de que tienen que buscar "el mayor proceso de unidad con todas las formaciones, también el partido de Errejón, si es que están en disposición de que los trillizos no gobiernen en Madrid".

Máxima unidad posible

"Tenemos la responsabilidad de intentar llegar a acuerdos y de buscar la máxima unidad posible", ha admitido Montero, quien ha añadido que aún no se puede saber si ese diálogo puede acabar derivando en la presentación de una candidatura única, pero sin descartala. "Nosotros vamos a apostar por la máxima unidad posible siempre, lo que termine siendo lo tendrán que decidir los inscritos y las personas que participen del proceso", se ha limitado a avanzar.



Respecto a si el nombre de Unidos Podemos será innegociable, Montero ha recordado que ese nombre fue el que aprobaron los inscritos en Podemos y que, desde su punto de vista, es "la mejor opción para poder ganar en la Comunidad de Madrid". No obstante, ha dejado claro que la prioridad para su partido es "primero, que haya un proceso participado y dialogado unidad para que todo el mundo pueda participar" y después "hablar con todos los actores políticos que estén dispuestos a que los trillizos reaccionarios no gobiernen".



Preguntada sobre la dimisión el pasado viernes del hasta entonces secretario general de Podemos en Madrid, Ramón Espinar, Montero ha optado por achacarla a "motivos personales" y ha indicado que el ya exportavoz de Unidos Podemos en el Senado, es "un compañero muy querido" al que desea "lo mejor" en la "nueva etapa que emprenda".



De esta forma, Montero negaba que Espinar --quien aseguró que se iba tras haber sido "ninguneado" por el secretario general del partido, Pablo Iglesias-- haya dejado sus cargos por razones políticas. "No hay duda, nosotros tenemos consenso, y creo que Ramón también piensa así. Ha tomado esa decisión por motivos personales y sabe que nuestra posición política es la misma que ha sido siempre", ha insistido.