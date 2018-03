La Policía espera la autopsia para determinar si los niños de Getafe murieron antes del incendio

La Policía Nacional está a la espera de la autopsia de los dos menores de 8 y 13 años que fueron hallados ayer por la tarde calcinados en su vivienda de Getafe, para determinar si estaban muertos antes del incendio que se registró en una de las habitaciones, ha informado a Europa Press fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.



Las mismas fuentes han explicado que todavía no se puede determinar si su padre, que ayer también se arrojó a las vías del tren de Cercanías de Getafe Industrial y como consecuencia, murió, pudo ser el autor de la muerte de sus hijos, que fueron encontrados tumbados sobre un colchón. Estaban solos en casa y su madre fue la que abrió la puerta a los Bomberos.



En estos momentos, el Grupo V de Homicidios, que se encarga de la investigación, mantiene todas las hipótesis abiertas, incluida la de que el padre pudiera haber matado a sus hijos para después suicidarse. Fuentes del entorno apuntan a que el matrimonio estaba en vías de separación.



Tanto desde la Policía Nacional como desde el Ayuntamiento de Getafe han coincidido en destacar que no existían denuncias previas por malos tratos y que el hombre, de 46 años, tampoco tenía antecedentes penales. Tampoco había requerimientos policiales por parte de la Policía Local de haber tenido que intervenir en el domicilio de esta familia.



El 112 recibía ayer un aviso a las 20.15 horas de un incendio en una vivienda en la plaza de Benjamín Palencia de Getafe, y sobre las 20.20 horas, el del arrollamiento del padre de las víctimas, que se produjo en la estación Getafe Industrial de Cercanías, situada a dos kilómetros del domicilio familiar. Las primeras hipótesis apuntan a que el hombre se arrojó a las vías, según fuentes policiales.



Los hermanos fallecidos fueron encontrados en la habitación de la vivienda donde se había producido el incendio, y el hallazgo de los cadáveres llegó después de que los Bomberos hubieran extinguido las llamas, que no han afectado a otras estancias.



Los sanitarios del Summa trasladados al inmueble confirmaron el fallecimiento de los menores, que provocó a su madre una fuerte crisis de ansiedad. La mujer fue trasladada después a dependencias municipales, donde fue atendida junto a otros miembros de la familia.



El Ayuntamiento de Getafe ha decretado tres días de luto oficial, por lo que ondearan las banderas a media asta. También ha hecho un llamamiento a los vecinos para convocarles a una concentración de cinco minutos de silencio a las 12 horas en la Plaza de la Constitución.