Pontón tras reunirse con Junqueras: "Defendemos la absolución para los presos políticos"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y la eurodiputada del Bloque, Ana Miranda, han visitado este lunes al líder de ERC, Oriol Junqueras, en la cárcel de Lledoners, en un encuentro que se ha prolongado durante una hora y en el que le transmitieron la "solidaridad y apoyo" de la formación nacionalista gallega a todos los "presos políticos, sus familias y todas las personas que en Cataluña quieren decidir su propio futuro".



"Defendemos que la solución tiene que ser política, diálogo, absolución y libertad para los presos políticos y, sobre esa base, estoy segura de que es posible construir un futuro mejor, no solo para Cataluña, sino también para Galicia y para todos los pueblos que en este momento formamos parte del Estado español", ha manifestado Pontón a la salida de la cárcel.

Así, ha vuelto a reclamar la "absolución y puesta en libertad" de todas las personas encarceladas "por el mero hecho de defender sus ideas políticas y el derecho del pueblo catalán a decidir en las urnas"

Asimismo, ha insistido en que es preciso "una solución política y dialogada por parte del Estado que, hasta ahora, está empeñado, en buscar venganza en lugar de justicia, que persigue al discrepante y que se niega a asumir la realidad plurinacional".



Para la líder del Bloque, el Estado español "tiene un problema muy grave". "No quiere reconocer que es un Estado plurinacional y esto implica el derecho a poder decidir el futuro, el derecho a poder construir sociedades más avanzadas y democráticas que nos garanticen derechos y libertades básicas", ha denunciado.



Por ello, la líder del Bloque ha considerado que es preciso "tejer la solidaridad y denunciar lo que está pasando". Además, ha advertido de la "involución democrática" del Estado ante el que "no es posible permanecer callado, ni neutral", puesto que lo que está en juego es "la propia democracia, más allá de estar a favor de la independencia de Cataluña": "No se puede tener miedo, porque el miedo `alimenta al monstruo` que es preciso derrotar".

"Mordaza"

Ana Pontón ha denunciado que "hay quien quiere poner una mordaza para que no se diga lo que se piensa, que quiere que se viva con miedo". "Pero el miedo lo único que consigue es alimentar el monstruo antidemocrático que nos priva de derechos y libertades básicas, hay que derrotar a ese monstruo", ha aseverado.



Miranda y Pontón han subrayado la "dureza" de ver a personas que, como Junqueras, "están privadas de libertad por sus ideas políticas". "Sin poder ver a sus hijos simplemente por defender sus ideas", han lamentado, para añadir que es una situación que "no debería pasar en una democracia avanzada" y que "afecta a todos, porque afecta a la democracia".



Del mismo modo, Pontón ha reprochado la "parcialidad de la Justicia". "Estamos viendo un Estado que persigue a quien piensa diferente, que es capaz de encadenarlo, que actúa con crueldad y, lo más grave, un Estado donde se puede tener muy poca fe en la Justicia, porque es cierto que tenemos la sensación de que la sentencia de este juicio ya está escrita antes de que se iniciara", ha apuntado.



En esta línea, ha considerado que "hay un ensañamiento y un intento de castigo para unas personas que lo único que hicieron fue defender el derecho de su pueblo a decidir". "Eso no se puede criminalizar en ningún país avanzado", ha apuntado, antes de señalar que la manera de actuar encadenando a políticos revela un "Estado en el que sigue habiendo vestigios del franquismo".