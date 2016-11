El Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ha acordado este viernes 25 de noviembre un texto con PSOE y Ciudadanos para la creación de la Subcomisión en la Cámara baja para el "Pacto Social y Político por la Educación", que, según indica, servirá de base para que el Gobierno elabore un proyecto de ley educativa que "sustituya" a la LOMCE.



El contenido de este documento, adelantado por `El Mundo`, y al que ha tenido acceso Europa Press, es fruto de semanas de negociaciones, ya que principios de este mes de noviembre los socialistas y C`s consensuaron una iniciativa que el PP no firmó.



Ahora, los `populares` han dado el visto bueno al texto que en el primer apartado señala que la Subcomisión elaborará un informe para el citado acuerdo y después indica que "dicho pacto servirá de base para que el Gobierno elabore un proyecto de Ley Básica de Educación, que sustituya la legislación vigente y que nazca con vocación de estabilidad a partir de un amplio acuerdo parlamentario y social".



Asimismo, la iniciativa apunta que se suspenderá el calendario de implantación previsto en la disposición final quinta en todos aquellos aspectos que no hubiesen entrado en vigor, mientras se logra el pacto y entra en vigor "la nueva ley de educación".



Los tres grupos parlamentarios se han puesto de acuerdo también para que en la elaboración de dicho informe en el seno de la Subcomisión se lleven a cabo cuantas comparecencias sean necesarias para el adecuado desarrollo de sus trabajos, incluidas las de los representantes de las administraciones educativas. Además, han pactado que dicho informe se presente en un plazo máximo de seis meses.



PP: "TODOS HEMOS TENIDO QUE CEDER"



"Hemos logrado un texto conjunto entre los tres grupos con el que nos sentimos cómodos y para el que todos hemos tenido que ceder en algo dentro de nuestras legítimas pretensiones", ha afirmado en declaraciones a Europa Press la portavoz `popular` de Educación en el Congreso, Sandra Moneo, que ha subrayado que "lo fundamental" es que esta Subcomisión para el pacto se constituya "por acuerdo".



Asimismo, ha explicado que los `populares` han entendido que la consecución de un pacto "implica modificaciones legislativas que pueden traducirse en una nueva ley" y que ésta puede recoger aspectos de la LOMCE, de la LOE o de normativas anteriores. "No partimos de la base de que hay que construir lo nuevo destruyendo todo lo anterior", ha asegurado para añadir que desde su formación política están "abiertos a otros escenarios".



Según ha adelantado, será el próximo jueves 1 de diciembre el día que se constituya la subcomisión para el pacto, un día después de que el ministro Íñigo Méndez de Vigo comparezca en este órgano. "Queremos hacer las cosas de forma seria y rigurosa y queremos escuchar primero al Gobierno", ha asegurado esta diputada.



Tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha indicado sobre el texto acordado por las tres formaciones políticas en la Cámara baja que esta Subcomisión no es para sustituir a la LOMCE, sino para lograr el pacto educativo.



"Ha habido un acuerdo entre los grupos parlamentarios Popular, Socialista y de Ciudadanos para presentar en el Registro una petición para la creación de una Subcomisión en el marco de la Comisión de Educación, no diría que para sustituir a la LOMCE sino para la celebración de un `Acuerdo de Estado Político y Social para la Educación en España`, lo que nosotros hemos llamado en las campañas electorales un `Pacto Nacional por la Educación`", ha afirmado.



El ministro ha insistido en que es "muy favorable" a lograr un consenso educativo y ha indicado que en el debate de la semana pasada en el Congreso sobre la proposición de ley del PSOE de paralizar la LOMCE, que intervino para decirle a los diputados que se proponía para "resolver cuestiones" que planteaban los socialistas en su iniciativa y que acordaría con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial el lunes 28 de noviembre.



El ministro presentará a los consejeros autonómicos el borrador de un decreto ley que modifica la LOMCE para que la evaluación final de la ESO sea muestral y no censal y la de Bachillerato sea muy similar a la antigua Selectividad. "Espero que la propuesta del ministerio sea aceptada y, si eso lo conseguimos, y dos días después acordemos la creación de la Subcomisión, daremos una señal política buena y positiva de que ese pacto, que tiene muchos escépticos, se haga", ha concluido.