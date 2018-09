El PP acusa al Gobierno de campaña de presión contra la Justicia por el "procés"

El PP ha acusado hoy al Gobierno de haber emprendido "la campaña de presión más vergonzante" contra la Justicia para favorecer a los presos del "procés" y pagar así sus "deudas" por el apoyo de los independentistas a la moción de censura.



El secretario general del partido, Teodoro García Egea, se ha referido de esta manera a las declaraciones de varios miembros del Gobierno este fin de semana sobre la situación en prisión de los presos independentistas y su indulto y ha advertido de que el PP no va admitir "ni media concesión" en este sentido.



Por eso, los populares presentarán una proposición de ley, que tenían previsto registrar pero se retrasará previsiblemente hasta mañana, para prohibir la concesión de indultos en el caso de delitos de sedición y rebelión.



Además de "impedir" que el Gobierno pueda indultar a condenados por estos delitos, la iniciativa planteará nuevos tipos penales, según ha explicado García, Egea, como el de convocatoria ilegal de referéndum que el presidente del PP, Pablo Casado, anunció en julio que quería que se incluyera en el Código Penal.



Casado ha advertido hoy al Gobierno de que no hay margen de negociación con los independentistas catalanes porque el diálogo no puede hacerse con "una pistola encima de la mesa", en referencia al "chantaje" que cree que ejercen los soberanistas imponiendo sus condiciones.



Y ha denunciado que "hay una estrategia por la cual el Gobierno le dice a los jueces lo que tienen que hacer", en este caso respecto al juicio del "procés".



Para García Egea existe "nulo respeto a las decisiones judiciales" y las declaraciones de miembros del Gobierno buscan presionar al sistema judicial y los jueces para que "no les arruinen la nefasta política de apaciguamiento" con los independentistas.



Una vez registrada la proposición de ley para prohibir determinados indultos, el PP la remitirá al resto de los grupos para que cada uno se posicione y empiecen a "hablar claro", ha explicado.



Los populares quieren que cada uno se retrate en su apoyo o no a la política del Gobierno en esta materia y, aparte de referirse a Podemos, Ciudadanos y el PNV, también ha advertido a algunos con menos representación, como Nueva Canarias, Coalición Canaria y UPN, que les será "muy difícil" explicar en sus respectivos territorios una oposición a la iniciativa del PP.

García Egea ha criticado que Sánchez es "rehén voluntario" de los independentistas y hace pagar a los españoles esta "factura altísima"

Por eso, le ha instado a aclarar si el próximo 1 de octubre "va a soplar las velas con Torra y Puigdemont" para celebrar el referéndum ilegal o va a apoyar las iniciativas del PP para reforzar las instituciones, aparte de insistir en pedirle que convoque unas elecciones generales.

De hecho, ha considerado que Sánchez debería convocarlas coincidiendo con las de Andalucía y así la presidenta andaluza, Susana Díaz, y él podrían marcharse "el mismo día".

Por parte de Ciudadanos, aunque han criticado al Gobierno por "allanar el camino" para dar posibles indultos a quienes han dado un golpe de Estado en Cataluña, no comparten la iniciativa del PP de plantear la prohibición de los mismos solo para los delitos por sedición o rebelión y no para los relacionados con la corrupción.

La portavoz de Cs y líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, ha acusado al Ejecutivo de intentar influir en el trabajo de la Fiscalía en el caso del "procés", pero ha explicado que no necesita que se prohíban los indultos por rebelión o sedición, como pedirá el PP a través de su proposición de ley.



Ha dejado claro que cuando Cs gobierne no habrá indultos "para los que han roto la convivencia" ni tampoco para los corruptos.