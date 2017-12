El PP anima a Ciudadanos a intentar formar gobierno en Cataluña

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha animado este miércoles a la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, a abrir negociaciones para intentar formar gobierno porque, aunque es consciente de las dificultades con las que se va a topar, no debe dar impresión de que "tira la toalla" cuando ha ganado las elecciones ni perder de vista que "a veces, las mayorías parlamentarias se pueden cambiar".



Así lo ha explicado en rueda de prensa en el Congreso pocas horas después de que el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, también emplazara a Arrimadas a dar el mismo paso, aunque deslizando más críticas hacía el partido naranja.



Hernando ha hecho hincapié en el pasado día 21 las urnas arrojaron un mensaje "muy claro": Que el vencedor de las elecciones fue Ciudadanos y que el proyecto independentista "ha fracasado" porque ha perdido "apoyos y escaños".



Ante esta tesitura y, como triunfadora de los comicios, según el PP, Arrimadas debería dar un paso al frente. "Debería tener la responsabilidad de intentar un cambio de gobierno, tiene que reivindicar su victoria y las consecuencias de la misma. Eso es lo que yo haría porque, a más respaldo, más responsabilidad", ha sentenciado Hernando.



HAN PERDIDO LOS INDEPENDENTISTAS



El portavoz 'popular' ha dicho ser consciente de las dificultades para que la candidata de Ciudadanos pueda gobernar, pero ha reiterado que "los que han perdido son los independentistas" y que ellos "tienen que cambiar y no pueden seguir por el camino del golpismo".



"Las cosas tienen que cambiar en Cataluña, donde se tienen que respetar las decisiones de los catalanes que han demostrado otra vez que no están por la independencia", ha comentado Hernando.



El dirigente 'popular' ha especificado que abrir negociaciones para intentarlo no implica tener que someterse a un debate de investidura, pero le ha animado a ser "consecuente" con su victoria y a tener en cuenta que "a veces las mayorías aritméticas pueden cambiarse" y que "la mayoría de los españoles siguen anhelando un cambio" en Cataluña.



"Hubiera sido mejor que nosotros hubiéramos sacado más, pero los independentistas tienen dos diputados menos", ha dicho, antes de apelar directamente a Junts per Catalunya y recordar la pérdida de apoyo que viene sufriendo la antigua Convergencia en las últimas convocatorias.



A su juicio, el PDeCAT "tiene que reflexionar sobre a dónde quieren llevar a Cataluña", un lugar en el que las cosas "inexorablemente van a cambiar porque algunos ya saber a dónde les llevan sus planteamientos y que no hay impunidad, inmunidad ni indultos". "Las cosas van a cambiar mucho en Cataluña y quien no crea eso es que no está en la realidad", ha advertido.