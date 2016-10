El PP de Badalona apoyará la moción de censura del PSC para desbancar a la alcaldesa

El coordinador general del PP catalán y líder del partido en Badalona (Barcelona), Xavier Garcia Albiol, ha anunciado este lunes que apoyarán la moción de censura del PSC para desbancar a la alcaldesa de la ciudad, Dolors Sabaté (Guanyem Badalona en Comú).



En rueda de prensa, ha explicado que renuncia a ser candidato y a estar en el gobierno, y que ofrece los diez concejales populares del consistorio al candidato socialista, Àlex Pastor, para que forme un gobierno alternativo: "Este es el mayor sacrificio personal y político que nos pueden pedir a las personas que hemos ganado las elecciones".



Pese a todo, ha pedido a Pastor que entregue durante los próximos días una lista de las responsabilidades que asumirán los socialistas y que, a su juicio, deben ser "fuertes" para tener el apoyo de los populares.



Ha asegurado que la prioridad del PP es "desalojar del gobierno municipal a los independentistas y a los antisistema de la CUP", porque a su juicio Badalona ha sido el escenario de un ridículo denigrante y vergonzoso a nivel nacional a raíz de la polémica del pasado 12-O.



"Entre la disyuntiva de que Badalona siga en manos de la CUP y la situación de desbloqueo y chantaje del PSC, el PP escoge el menor de los males", ha explicado, y ha añadido que será el grupo socialista quien decida cómo gobierna la ciudad y con qué apoyos.



No obstante, Albiol ha destacado que "sería un chiste gobernar con cuatro concejales y no tendría sentido que lo hiciese con el apoyo de los independentistas", y ha criticado que el PSC no haya querido alcanzar ningún tipo de acuerdo con el PP para formar un gobierno alternativo.



Ha asegurado que personalmente se siente "triste e indignado" y que se le "caería la cara de vergüenza" si su partido plantease gobernar el ayuntamiento con cuatro concejales, que son los que actualmente tiene el PSC en el consistorio, y ha negado a los socialistas la posibilidad de formar un gobierno alternativo que integre miembros del actual.



Albiol ha recordado que el PSC facilitó el gobierno de Badalona En Comú, ERC e ICV con una abstención, pero ha justificado la decisión del PP por "generosidad y responsabilidad con la ciudad", porque a su juicio los socialistas no usarán el ayuntamiento de forma partidista.



Preguntado por si los vecinos comprenderán la postura del PP, Albiol ha admitido que "seguramente muchos no lo entenderán, pero la ciudad no puede seguir en manos de independentistas y radicales", ya que según él el 80% de los vecinos no comparten las políticas independentistas.