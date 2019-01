PP y Ciudadanos frenan las exigencias de Vox en el pacto andaluz

PP y Ciudadanos han reiterado su compromiso con la lucha contra la violencia machista, después de que Vox haya condicionado el apoyo al Gobierno que negocian estas dos formaciones en Andalucía a que dejen de apoyar la Ley de prevención y protección integral contra la violencia de género.

Vox ha anunciado esta mañana que no dará su apoyo a un gobierno de PP y Cs si no eliminan, "entre otros", el punto número 84 de su acuerdo programático, en el que los dos partidos se comprometen a implementar "con dotación presupuestaria suficiente" todas las medidas incluidas en la Ley de prevención y protección integral contra la violencia de género.

PP y Cs pretenden también impulsar un gran acuerdo contra la violencia de género que desarrolle en la comunidad "los avances logrados" por el pacto de Estado

Ante las declaraciones del líder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, PP y Cs, y también PSOE y Unidos Podemos, han destacado que la lucha contra esta lacra, que sólo en 2018 asesinó a 47 mujeres y 3 menores, es innegociable.



El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado en un tuit que la lucha contra la violencia machista es "una obligación para todos" y que su partido aplicará el Pacto de Estado contra la violencia de género en todas las comunidades en las que gobierne.

"Luchar contra la violencia machista con recursos y medidas para que nadie abuse de una mujer no es una opción, es una obligación para todos. Firmamos el pacto de Estado y lo aplicaremos en Andalucía y en todas las comunidades autónomas que gobernemos. La libertad y la igualdad no se negocian", ha escrito Rivera en la red social.

En este sentido se ha manifestado también la diputada del PP y vicepresidenta de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Estado contra la violencia de género, Marta González, que ha calificado de "sinsentido" que surjan dudas sobre la necesidad de proteger a las mujeres cuando en 2018 han sido asesinadas 47 mujeres.

A su juicio, no se dan las "circunstancias para que un partido pueda decir que no se puede seguir trabajando en esta línea", que es lo que "pretende el documento de acuerdo entre PP y Ciudadanos", ya que se trata de un "problema muy grave y muy serio".

La portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso, Ángeles Álvarez, considera que el anuncio de VOX es "un farol propagandístico" dirigido a sus "acólitos machistas" y no cree que vaya a cumplirlo, a la vez que ha confiado en que el PP y Cs no retiren su apoyo a la ley de violencia machista.



No obstante, Álvarez ha manifestado su preocupación porque "a la hora de la verdad" el PP "haga lo que tiene como práctica habitual" que es no derogar las leyes pero sí "dejarlas morir por inanición", lo que es posible "que le ofrezca a Vox".

Ante esta situación, la portavoz socialista ha advertido de que en su partido estarán atentos y seguirán en la defensa de los derechos de las mujeres, ahora "con más ahínco".



Desde Unidos Podemos, la portavoz de Igualdad en el Congreso de los Diputados, Sofía Fernández Castañón, ha afirmado que Vox "rebosa misoginia", "atenta contra la democracia", y "no duda en situarse fuera de la Constitución y del marco de los derechos humanos".

"Mientras existe un gran consenso por reclamar más formación en género para la Justicia contra la violencia machista, ellos rebosan misoginia de tiempos oscuros y una enorme ignorancia sobre lo que dicen todos los tratados internacionales", ha indicado.

"Atentan contra la democracia porque no creen que seamos iguales: nada les puede alejar más de la gente", ha zanjado.