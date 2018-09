El PP compara al Gobierno con "Gran Hermano" porque cada mes hay una expulsión

El PP ha acusado al Gobierno de dar un espectáculo de "Gran Hermano" porque cada mes "se produce una dimisión o un ministro es expulsado" y ha nominado a la ministra de Educación, Isabel Celáa, "si no cambia el rumbo" de su política educativa.



Durante la sesión de control al Gobierno, la ministra de Educación no ha respondido a esas afirmaciones de la diputada del PP Belén Hoyo sin haber formulado ninguna pregunta y le ha dado poco después la bienvenida al "club de la libertad".



"Se equivoca atacando a la libertad de las familias para elegir la escuela concertada y no sé si se ha dado cuenta de que su Gobierno se parece a Gran Hermano", ha dicho la diputada del PP durante su intervención, quien ha preguntado si el próximo miembro del Gobierno "en abandonar la casa o el banco azul" será la titular de Justicia o la de Educación, "que también está nominada, si no cambia el rumbo de su ministerio".





Además, Hoyo ha calificado a la ministra como "una experta en bombas y armamentos" a pesar de que "su política educativa no es de alta precisión"



Celáa ha rechazado que exista "alarma" en la escuela concertada, el tema para el que había sido requerida en el pleno de control al Gobierno, y que su ministerio esté atacando la libertad de las familias de elegir la educación que quieren para sus hijos.



"Es usted la única que genera alarma; la escuela concertada no tiene alarma y conoce los escaños del PSOE", ha aseverado la ministra de Educación.





Celáa ha destacado que la ley de 1985, que estableció los conciertos, "es de puño socialista" y que hubo acuerdo hasta 2013 "de todas la fuerzas excepto la suya"



"Pero en 2013, decidieron cambiar el artículo 109 de la Constitución y allí donde decía que la obligación de los poderes públicos era asistir el derecho de las personas a ser educadas, ustedes pusieron demanda social", ha puntualizado.



"Y la demanda social lo que ha venido a hacer es que algunas de sus administraciones, mientras estaban administrando los mayores recortes de la OCDE en la escuela pública, estaban construyendo en terreno público" y dando conciertos.