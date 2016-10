La coincidencia del juicio por el caso Gürtel con el fin del plazo para que haya una investidura y se eviten terceras elecciones ha hecho saltar las alarmas en el PP, que espera que ese caso de corrupción que salpicó sus filas no afecte a la posible abstención del PSOE a la investidura de Mariano Rajoy.



Y es que, aunque la actual gestora que dirige el PSOE no ha querido cargar las tintas en los últimos días, ya se han escuchado voces entre los socialistas que reclaman una crítica más cerrada a la corrupción del PP que justifica además el "no" a Rajoy.



En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha opinado que procesos judiciales como Gürtel, que enjuician hechos de "hace bastantes años", no deben "inmiscuirse" en la formación de un Gobierno para el futuro de los españoles.



Sáenz de Santamaría ha recalcado que ahora se juzgan hechos "de los años noventa" y ahora España se enfrenta a la formación de un Gobierno que dirija al país, por lo que ha pedido que ni este proceso ni otros que diferentes partidos tienen abiertos influyan en esas negociaciones.



Opinión que comparte el secretario general de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, que ha alertado de que España "no puede ser rehén" del cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, y de su "camarilla de mafiosos", condicionando el gobierno del país y manteniéndolo bloqueado.



Una idea repetida por su jefe de filas, Albert Rivera, que ha asegurado que si arranca la legislatura habrá una comisión de investigación parlamentaria sobre la financiación "ilegal" del PP, pero si no es así "seguirán sin control y sin asumir responsabilidades".



Por contra, cargos afines al exlíder del PSOE Pedro Sánchez han criticado la "indolencia" del presidente de la gestora, Javier Fernández, hacia el PP en relación con el juicio del caso Gürtel y el testimonio de Francisco Correa.



Este sector del PSOE ha lamentado que después de la declaración ante el juez del cabecilla, en la que ha detallado cómo se hicieron los pagos a cargos del PP a cambio de adjudicaciones, Fernández se haya limitado a comentar que "no hay nada nuevo que decir".



"El tema es para haber salido a lo bestia. Y está claro que no se ha hecho", ha dicho a EFE una diputada socialista ante las tibias declaraciones de los portavoces del PSOE en relación con el desarrollo del juicio sobre Gürtel.



Para esta parlamentaria, "la corrupción de este PP no es agua pasada", por lo que debería seguir siendo un motivo primordial para impedir que el PSOE facilite la reelección de Mariano Rajoy.



Otra antigua componente de la dirección de Sánchez también ha considerado que la gestora está tratando de "suavizar" la crítica sobre el caso Gürtel para allanar el camino de la abstención, "pero cada vez se les hace más difícil justificarla".



"No hay por dónde defenderla. Cada vez tienen más trabas", argumenta esta diputada.



Críticas de viva voz que han llegado también del líder del PSC, Miquel Iceta, que ha avisado de que una abstención de los socialistas en medio del caso Gürtel sería como "ponerse a silbar".



En declaraciones a Telecinco, Iceta ha insistido en que una abstención socialista a una investidura de Mariano Rajoy resultaría del todo "incomprensible" para muchos ciudadanos y se correría el riesgo de pasar del "sorpasso" a un "repaso" de Podemos.



Voto contrario a Rajoy que mantiene también la aspirante a liderar el PSC Núria Parlon, que ha hecho un llamamiento al PSOE a mantenerse "firme" en el `no` e ir terceras elecciones "sin incoherencias ni hipotecas" o de lo contrario los votantes socialistas "castigarán" al partido.



Entretanto en el PSOE continúa la recogida de firmas entre los militantes para que se convoque de forma inmediata un congreso y unas primarias para elegir al secretario general.



Una iniciativa a la que se ha sumado hoy el exportavoz de Izquierda Socialista José Antonio Pérez Tapias, quien compitió en julio de 2014 con Pedro Sánchez y Eduardo Madina en las primarias por liderar el partido.



Pérez Tapias, miembro del Comité Federal, ha asegurado que el PSOE necesita un congreso "cuanto antes".



Mientras se recogen esas firmas, la gestora del PSOE, que se iba a reunir el próximo lunes, lo hará finalmente el martes 18 para acordar la convocatoria del Comité Federal en el que se tiene que decidir esa posible abstención a Mariano Rajoy.



Todo apunta a que ese Comité Federal se celebrará el domingo 23 de octubre, en la víspera de que comience la ronda de consultas del Rey con los partidos y a sólo ocho días de que expire el plazo para la investidura.



Pese a lo ajustado del calendario, de nuevo el Gobierno ha eludido meter prisa a los socialistas para que tomen una decisión.



Soraya Sáenz de Santamaría ha garantizado que el Ejecutivo va a "esperar y respetar" los ritmos del PSOE.