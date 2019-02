El PP no se cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya roto el diálogo con los independentistas catalanes después de que éstos hayan rechazado el marco trazado por el Ejecutivo para Cataluña y considera "intolerable" que "mantengan el relator y la mesa de partidos".



"No se les puede creer. Son el Gobierno de la mentira", ha manifestado el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso Carlos Floriano, tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde la vicepresidenta, Carmen Calvo, ha anunciado que la negociación con el independentismo ha "encallado" porque exige un referéndum de autodeterminación que el Gobierno no puede aceptar.



"Serán los únicos de toda España que no se han enterado de lo que querían los independentistas", ha ironizado Floriano, recordando que el propio presidente catalán, Quim Torra, ya hizo llegar a Sánchez por escrito el pasado 20 de diciembre un documento donde se recoge su querencia de un referéndum de autodeterminación.



Así las cosas, el dirigente `popular` considera que la concentración convocada para este domingo por el PP, Ciudadanos y Vox en la madrileña Plaza de Colón pidiendo la convocatoria de elecciones anticipadas es "más necesaria que nunca"