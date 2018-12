Acuerdo entre PP y Cs para que Juanma Moreno sea el nuevo presidente de la Junta de Andalucía

El PP-A y Ciudadanos han cerrado este miércoles un acuerdo en virtud del cual la Presidencia de la Junta de Andalucía recaería en el líder del PP-A, Juanma Moreno, mientras que la Presidencia del Parlamento iría a manos de la formación naranja, que aún no ha desvelado quien ocuparía dicha responsabilidad, y en la Mesa estarían representados todos los grupos. No obstante, este planteamiento está supeditado a que alguna de las otras tres fuerzas --PSOE-A, Adelante Andalucía y Vox-- permitan este acuerdo con sus votos o su abstención.



Así lo han explicado en rueda de prensa los líderes andaluces de sendos partidos, Juanma Moreno y Juan Marín, al término de la reunión que ha mantenido la comisión política conformada por representantes de ambas formaciones al objeto de negociar la conformación de la Mesa del Parlamento y la investidura una vez que este martes cerraron el acuerdo programático, un encuentro que se ha prolongado por más de hora y media.



A raíz de que hayan cerrado que la Presidencia del Parlamento quede en manos de Cs, Juan Marín ha garantizado que su formación "no será un obstáculo" para que se produzca el cambio en Andalucía, de modo que es previsible que la Presidencia del Ejecutivo andaluz la termine ocupando el presidente del PP-A, Juanma Moreno.



De hecho, Moreno ha ratificado este planteamiento al afirmar que el acuerdo cerrado este miércoles "despeja los obstáculos que había respecto a la Presidencia de la Junta y, si todo marcha como está previsto y todos cumplimos, es más que previsible que yo sea el próximo presidente de la Junta de Andalucía".



Ambos dirigentes han explicado que la propuesta que han cerrado busca que todos los grupos parlamentarios estén representados en la Mesa, de modo que los siete puestos de este órgano quedarían repartidos con la Presidencia de Cs, las tres vicepresidencias para PSOE-A, PP-A y Adelante Andalucía, mientras que las tres secretarías estarían ocupadas por PSOE-A, PP-A y Vox. Así, Cs cedería uno de los puestos que le corresponderían según los resultados del 2D a la confluencia de Podemos e IU.



Marín ha señalado que están a expensas de que Adelante Andalucía les comunique este mismo miércoles su posición respecto a esta propuesta tras reunir a sus órganos, toda vez que ha advertido de que la otra opción si no respaldan este planteamiento les dejaría fuera del órgano de gobierno del Parlamento.



"No queremos esa opción, seguiremos trabajando hoy", ha asegurado el líder de Cs, que confía en que haya acuerdo en las próximas horas para que se cumpla la voluntad de pluralidad que han expresado los andaluces en las urnas, de modo que todas las fuerzas estén representadas con voz y voto en la Mesa.



En relación a qué miembro de Cs ocupará la Presidencia del Parlamento en el caso de que este acuerdo llegue a buen puerto, Marín ha explicado que hasta que Adelante Andalucía no dé una respuesta no pueden designar a un candidato para respetar la paridad del órgano.



Asimismo, ha desvelado que ya ha mantenido conversaciones con todas las formaciones políticas y que, de hecho, el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha sido "muy clarito" al trasladarle que de ningún modo apoyarán este planteamiento de PP y Cs. Con la presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz, ni siquiera ha vuelto a hablar desde que ésta le comunicó el adelanto electoral, siendo "el último de la fila" en enterarse.



Y así, ha criticado que los socialistas quieran "una Mesa excluyente", presentar a Susana Díaz a la investidura y rechazar cualquier acuerdo que incluya la entrada de Vox en el Parlamento: "Parece que todavía no se han enterado de cuáles fueron los resultados de las urnas el pasado 2 de diciembre", ha apostillado.

La investidura, a mediados de enero

Por su parte, Juanma Moreno ha valorado el "paso definitivo" que dan PP-A y Cs con este acuerdo para que Andalucía tenga un nuevo gobierno y ha destacado la "generosidad" de la propuesta formulada por ambos partidos en cuanto a que posibilita que todas las fuerzas queden integradas con voz y voto. Se trata, en su opinión, de un acuerdo "sensato y riguroso".



El líder del PP-A, tras asegurar que a partir de mañana mismo comenzará las conversaciones de Cs para dar forma al futuro Gobierno, ha previsto que, en función de los plazos, y dado que la XI Legislatura se constituye este jueves, la sesión de investidura podría tener lugar en torno al 16 de enero.



Ahora, como ha explicado, comenzaría una segunda fase en las negociaciones cuyo objeto debe ser definir un modelo de gobierno, el número de consejerías, así como las competencias que ostenten.



Asimismo, respecto a las negociaciones con Vox, Moreno ha dicho que toca "escuchar y dialogar" con esta formación para conocer sus exigencias. "Hasta ahora hemos sabido que no quieren entrar en el Gobierno y sí tener representación en la Mesa con voz y voto", ha agregado.



"Vox tiene representación en el Parlamento porque así lo han querido más de 400.000 andaluces, por lo que tenemos que dialogar con ellos", ha remachado antes de apuntar, a preguntas de los periodistas, que no le consta que el partido que lidera Santiago Abascal esté molesto por el contenido del acuerdo programático que han cerrado el PP-A y Cs antes de sentarse a hablar de la composición de la Mesa.

Un paso importante en la historia de Andalucía

Entretanto, Moreno ha subrayado que el acuerdo entre el PP-A y Cs supone "un paso importante en la historia de Andalucía", a la par que ha agradecido a los de Juan Marín su "lealtad" en las negociaciones que, según ha reconocido, aunque han sido "fructíferas y fluidas" también han estado marcadas por algunas discrepancias.



De su lado, Juan Marín ha dicho que lo importante es el acuerdo programático que, compuesto por 90 medidas, cerraron este mismo martes PP y Cs pues, a su juicio, "lo importante son las políticas y no los políticos", un extremo que también ha puesto en valor Moreno durante su intervención.



Así, el líder de Cs espera que este jueves, cuando se constituye la XI Legislatura, sea un día de "fiesta" y que, a partir de ahora, tras cerrar el programa y la Mesa, negocien con el PP-A la estructura del futuro gobierno andaluz teniendo una visión "amplia" y siendo "generosos".