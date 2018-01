El PP defiende la prisión permanente revisable dispuesto a mejorar "algunos aspectos"

La portavoz de Justicia del Partido Popular en el Congreso, María Jesús Moto, ha defendido este miércoles la prisión permanente revisable para los delitos más graves impulsada en 2015 por los 'populares' cuando ostentaban la mayoría absoluta. No obstante, ha asegurado que la formación no es "reacia" a que se mejoren "algunos aspectos".



"No somos reacios a que se mejoren algunos aspectos pero hay que dejar muy claro que no estamos ante una cadena perpetua, sino que se trata de una prisión compatible con la reinserción del delincuente que responde a los parámetros señalados por la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Consejo de Estado", ha señalado en un comunicado.



Esta legislatura, en la que el PP ha perdido la mayoría absoluta, el Congreso está tramitando la derogación de la prisión permanente revisable. La oposición coincide en que la medida -únicamente respaldada por el PP y por UPN- no cumple los principios constitucionales de resinserción laboral y reeducación de los delincuentes.



"CABALLO DE BATALLA"



Por ello, la diputada popular ha acusado a la oposición de "hacer de esta cuestión tan sensible un caballo de batalla" y ha recordado que "no se puede hacer demagogia ni para legislar en caliente ni para derogar en caliente".



Así, ha defendido que la prisión permanente, "homologada por países con el más alto grado de democracia", pretende dar respuesta a los delitos más graves y ha insistido en que esta "se incorporó al Código Penal como una pena máxima para unos delitos extremadamente graves con un gran impacto social".



Algunos de estos "delitos más graves" son los vinculados con el terrorismo, los crímenes con atentado a la libertad sexual o los genocidios. Además, los autores de los mismos deben de ser presos con "una reinserción muy complicada y demostrada a lo largo de los años".