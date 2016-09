La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso y diputada por La Coruña, Marta González, ha exigido este martes al diputado de En Marea Anxo Fernán Vello que dé "explicaciones y disculpas serias y contundentes" por haber tachado de "ignorante" al pueblo gallego por los resultados de las elecciones gallegas del domingo, y si no, que presente su dimisión y deje su acta.



El parlamentario de la confluencia gallega que integra a Podemos, Anova e IU difundió un mensaje en su cuenta de la red social Twitter criticando al "pueblo alienado e ignorante" que el pasado domingo votó en Galicia como "esclavos que votan al almo, al `señorito`, al cacique, al que manda, a los de siempre".



Fernán Vello retiró su mensaje horas después y lanzó otro admitiendo haber expresado en `caliente` ideas "desacertadas" y pidiendo disculpas. "El pueblo ha hablado y tiene todo mi respeto. Mis disculpas si he ofendido", aseguró.



HASTA AHORA, LAS DISCULPAS NO SON SUFICIENTES



No obstante, el PP considera que sus disculpas "no son suficientes" al haber "ofendido gravemente al pueblo gallego" al haberlo llamado "esclavo, alienado e ignorante por haber votado mayoritariamente al PP". "En el Grupo Parlamentario Popular nos sentimos muy ofendidos", ha manifestado González junto a otros diputados gallegos del PP en los pasillos del Congreso.



"A pesar de saber que él ha publicado otro tuit semidisculpándose, consideramos que esas disculpas no son suficientes y que realmente ha ofendido gravemente al pueblo gallego que nos ha elegido a todos los que estamos aquí, a él también como diputado, y ha votado mayoritariamente al PP en las elecciones autonómicas", ha criticado.



Por ello, la portavoz `popular` ha defendido que "si no da unas explicaciones y unas disculpas serias y contundentes, no está capacitado para ejercer esta representación que le han dado los votos, y por lo tanto debería dimitir y dejar su puesto a alguien más capacitado".