PP y PSOE no se ponen de acuerdo para introducir un freno explícito al 155 si hay adelanto electoral en Cataluña

PP y PSOE no han conseguido ponerse de acuerdo este jueves sobre la propuesta de los socialistas de introducir un freno explícito a las medidas del Gobierno para intervenir la autonomía catalana al amparo del artículo 155 de la Constitución si antes de su entrada en vigor el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, convoca elecciones autonómicas.



El PSOE ha presentado tres enmiendas para mejorar el decreto de medidas aprobado por el Consejo de Ministros y que requiere de la autorización previa del Senado -se votarán este viernes- antes de su aplicación. Una de ellas propone que la entrada en vigor de esas medidas se frene si Puigdemont convoca antes autonómicas en el marco de la legalidad vigente, una posibilidad que el PSOE sigue pidiendo a Puigdemont, a pesar de que el president ha descartado hacerlo.



Para el PP esa enmienda, tal y como estaba redactada, no era admisible y propusieron a los socialistas condicionar ese freno también a que la Generalitat rechazase una declaración unilateral de independencia, han informado fuentes del Ejecutivo de Mariano Rajoy.



Pero la negociación no ha prosperado y, en las actuales circunstancias, después de que Puigdemont haya dado marcha atrás en su pretendida intención de adelantar los comicios, el PP entiende que el interés de esta enmienda ha decaído.



No obstante, desde el Gobierno y el PP explican que hasta las 9,30 horas de este viernes hay tiempo para introducir cambios al decreto con las medidas.



Los `populares` sí han aceptado la enmienda de los socialistas para que el Gobierno aplique las medidas del artículo 155 de manera "proporcionada y gradual", y que se puedan modular si se produjeran cambios en la situación u otras circunstancias así lo aconsejen.