El PP relativiza las encuestas y confía que los españoles apoyarán su labor en el Gobierno

El PP ha relativizado hoy las encuestas que dan la victoria a Ciudadanos (Cs) en unas eventuales elecciones generales y se ha mostrado confiado en que los españoles les volverán a dar su apoyo en reconocimiento al trabajo realizado esta legislatura.



La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, y el presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, se han referido así al sondeo que hoy publica La Vanguardia, que sitúa a Ciudadanos como partido más votado en unas hipotéticas elecciones generales, en un empate técnico con el PP en número de escaños en el Congreso.



En declaraciones a la prensa, Dolors Montserrat ha recordado que este Gobierno "ha sacado al país dos veces de la crisis" y que ha garantizado las pensiones, que continuarán creciendo "si continuamos con la senda de crecimiento".



"El empleo es la mejor política social", ha señalado la ministra, que ha apuntado que el objetivo del Gobierno es lograr que 20 millones de españoles tengan un puesto de trabajo en 2020.



"La gran encuesta serán las elecciones, pero estamos convencidos de que los españoles nos apoyan porque ven con hechos, con palabras, no con oportunismos ni populismos, cómo desde el Gobierno de España estamos redirigiendo este país y volviendo a la senda del crecimiento", ha manifestado Montserrat antes de participar en la concentración convocada por Sociedad Civil Catalana (SCC) en Barcelona.



Xavier García Albiol, por su parte, ha afirmado que las encuestas en un período no electoral "están bien", aunque no son determinantes, y ha recordado que hace tres o cuatro años los sondeos daban como ganadores a Podemos y el PP acabó ganando los comicios.



"La única preocupación del PP es que se puedan aprobar los presupuestos para, entre otras medidas, poder mejorar las pensiones más bajas", ha remarcado García Albiol.