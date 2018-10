El PP no ve delito en nuevos audios de Cospedal, aunque sean "morbosos"

La dirección nacional del PP no ve delito en los nuevos audios que se han publicado con las conversaciones entre la ex secretaria general del partido María Dolores de Cospedal y el excomisario José Manuel Villarejo, aunque admita que dichos audios puedan ser "morbosos".



Fuentes de la dirección han insistido en que no ven ilícito en las grabaciones publicadas "a día de hoy".



Y aunque no dan su respaldo explícito a Cospedal insisten en que "la barrera" está precisamente en que no se ha demostrado que haya cometido delito y en que no ha mentido como sí lo hizo la ministra de Justicia, Dolores Delgado.

"El audio a día de hoy es morboso pero no contiene comisión de delitos", señalan desde la cúpula popular, e insisten en que "lo que hay hasta ahora es una secretaria general que desconoce un caso y pregunta qué hay detrás".

Reconocen en cualquier caso que no saben si habrá más grabaciones y por eso mantienen la precaución y no dan su apoyo explícito a Cospedal, mientras repiten la estrategia de ayer e insisten en que es más grave el caso de Dolores Delgado.

"El audio a día de hoy es morboso pero no contiene comisión de delitos",

Y el más cauto sigue siendo el líder del partido, Pablo Casado, quien hoy ha vuelto a mantener silencio sobre este asunto y ha dejado en manos de su número dos, Teodoro García Egea, las declaraciones públicas sobre el caso.

Se espera no obstante que Casado hable mañana en Huelva, donde el partido ya tenía prevista una rueda de prensa con motivo de la visita del líder a esta provincia en precampaña andaluza.

En la dirección nacional, por otro lado, insisten en que debe ser Cospedal la que explique sus conversaciones y no quieren dar ese apoyo explícito hasta conocer todos los detalles, para que no se repitan los errores del pasado cuando se apoyó a otros dirigentes sin saber en qué iban a derivar los casos.

En los pasillos del Congreso, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha vuelto a responder sobre este asunto y en declaraciones a los periodistas ha justificado que Casado siga sin hablar del asunto porque lo están haciendo el resto de portavoces.

"No hay ningún problema para que el PP dé la cara", ha dicho García Egea, quien también ha restado importancia sobre el hecho de que Cospedal no haya acudido al pleno de

hoy y ha recordado que tampoco había estado en la sesión de control la ministra de Justicia.

El número dos ha insistido en que las informaciones "ponen de manifiesto la clarísima diferencia de los audios de la ministra" con los de Cospedal.

García Egea no ha respondido a la pregunta de si Cospedal le confirmó que, como apuntan las grabaciones, ella y su marido, Ignacio López del Hierro, pidieran "trabajos puntuales" a cambio del "pago de los gastos".

Y ha insistido en que habló con ella el lunes y el martes y "lo conocido hasta ahora es una gran diferencia con lo conocido con la señora Delgado", porque Cospedal "no ocultó" que conocía a Villarejo.

Por todo ello ha pedido que mientras Delgado "siga ahí" en su puesto de ministra "no se intente hablar de otro tema, porque estamos consiguiendo tapar un asunto grave".

El exministro Rafael Catalá, por su parte, ha señalado que "lo importante es el contenido", y las grabaciones conocidas de Cospedal no tienen "nada que ver" con las de Delgado.

Ha añadido que solo ha quedado claro que Cospedal tuvo "reuniones de trabajo con un comisario del Ministerio del Interior" y ha apuntado que no sabe "qué tipo de trabajos se le pueden encomendar".