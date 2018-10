El PP no ve delito en la reunión de Cospedal con el excomisario Villarejo

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha señalado que lo que se conoce "hasta ahora" de las conversaciones entre su antecesora, María Dolores de Cospedal, y el excomisario José Manuel Villarejo no supone "ningún delito ni ningún ilícito" y pide aplicar "el mismo rasero" que a la ministra Dolores Delgado.



Mientras la ministra "siga sentada en el banco azul", ha dicho García Egea, "no corresponde aplicarle otro rasero a nadie de otro partido".

"Espero que el PSOE tampoco hable de Cospedal teniendo a la ministra sentada en el Consejo de Ministros", ha añadido en los pasillos del Congreso

Teodoro García Egea ha confirmado que ha hablado con Cospedal tanto hoy como ayer sobre las informaciones publicadas acerca de sus conversaciones con Villarejo y en varias ocasiones ha dicho que no le "interesa" el "contenido" de dichas conversaciones sino el hecho de que Cospedal no haya mentido sobre ellas, como sí hizo Delgado.



Aunque ha insistido en que no quiere entrar en lo que hablaron Villarejo y Cospedal porque "no se deben comentar conversaciones privadas", sí ha recalcado que hay una evidente diferencia con lo que habló Delgado con el excomisario.

En el caso de la ministra se trata de hechos "gravísimos", entre los que ha citado "el conocimiento" de "una red de prostitución o de delitos de pederastia"

Ante las preguntas reiteradas de los periodistas sobre si el PP sigue apoyando a Cospedal o lo seguirá haciendo si aparecen más datos de las conversaciones, el secretario general ha repetido que "hasta ahora" y de momento "no procede añadir mucho más".



Tampoco ha querido opinar sobre el hecho de que su antecesora recibiera a Villarejo en su despacho de la sede nacional del PP. "Como no conozco a ese señor, no puedo juzgar si eso está bien o mal", ha dicho.



Y ha comparado lo que puede suponer "que una señora reciba en su despacho a un señor" con que la ministra Delgado "haya comido en repetidas ocasiones con Villarejo y le haya tratado con cierta familiaridad".

Fuentes de la dirección nacional mantienen la cautela ante la posibilidad de que este miércoles puedan aparecer más informaciones sobre el encuentro entre Cospedal y Villarejo

Pero en cualquier caso dan por hecho que salga lo que salga será menos grave que lo que ha trascendido sobre Dolores Delgado y su relación con el excomisario.



De momento, insisten en Génova, no hay nada e incluso consideran que se está "sobredimensionando" este tema.