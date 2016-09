La presidenta del Comité Federal del PSOE, Verónica Pérez, ha abandonado pasadas las 12,00 horas de este jueves la sede socialista de la calle Ferraz tras casi dos horas en su interior y sin que nadie de la Secretaría de Organización le haya recibido como ella había solicitado. La socialista andaluza no ha podido entrar más allá del hall del edificio.



Así lo ha explicado en declaraciones a los periodistas a su salida de Ferraz, adonde había acudido esta mañana para registrar una petición de reunión de la Comisión de Ética y Garantías para que dirima sobre las dimisiones de la mayoría de la Comisión Ejecutiva Federal y con el objetivo de reunirse con algún miembro de la Secretaría de Organización para preparar el Comité Federal de este sábado.



Pérez ha denunciado que no la han dejado "entrar en otra estancia" que no fuera el recibidor de la entrada, por lo que ha manifestado su disgusto: "No entiendo cómo se puede interpretar que yo o cualquier militante socialista puede ser una amenaza o por qué no nos dejan acceder a las dependencias de Ferraz".



Así, sin que nadie le haya "dado respuesta de nada" y con el "silencio por respuesta", la socialista sevillana ha abandonado la sede del PSOE convencida de que la negativa que ha recibido "demuestra que es mas necesario que nunca el informe de la Comisión de Ética y Garantías".



Pérez ha recordado que ha solicitado la reunión de ese órgano para que debata y realice un informe en el que ella se pueda apoyar para "ejercer su trabajo como presidenta del Comité Federal" y ha confiado en que quien tiene competencias para convocarlo, su presidenta Isabel Celaá, lo permita hoy mismo de modo que se pueda "arrojar luz en el procedimiento".



EL PSOE MERECE SERIEDAD



Como "nadie" ha respondido "nada" a la presidenta del Comité Federal, ésta se ha marchado, no sin antes subrayar ante los medios de comunicación que quiere "mucho" a su partido y que la situación de las últimas horas requiere "responsabilidad" y "seriedad", por eso ha incidido en que es necesario el informe de Garantías que solicita.



Mientras tanto, los 16 de los 18 miembros de la Ejecutiva que no dimitieron ayer y que han acudido este jueves a Ferraz, permanecen reunidos y analizando la situación.