El presidente de los rectores pide alejar a universidad del debate político

El presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Roberto Fernández, ha pedido hoy a la clase política que dejen a la universidad fuera del debate político, porque esta institución educativa es el "buque insignia" de cualquier país del mundo.

Fernández, quien ha asistido en Pamplona a la firma de un convenio de Santander Universidades con Campus Iberus, ha recordado en conferencia de prensa que la CRUE es una asociación privada que no tiene ninguna jurisdicción ni potestad disciplinaria sobre ninguna universidad.

Al ser preguntado por las noticias sobre un posible plagio en la tesis doctoral del presidente Pedro Sánchez, ha declarado que el actual sistema de lectura y defensa de tesis, "que está muy regulado y es bastante riguroso, es suficiente para garantizar la bondad de las tesis doctorales en España"

Fernández ha asegurado que el término plagio "es muy delicado, muy vidrioso" e "incluso jurídicamente tiene muchas dificultades para ser demostrado".



Aunque ha subrayado que "no hay peor delito de 'lesa universidad' que el que haya plagio en el conocimiento científico", Fernández ha declarado que un posible plagio "requiere estudio, rigor y análisis muy detenido", porque "en ello va el honor de muchas personas".



El rector e historiador de la universidad de Lleida ha señalado que ha participado en equipos que se han encargado de estudiar posibles plagios de tesis y "a veces no nos poníamos de acuerdo exactamente cómo había que calificar lo que teníamos delante, porque hay más complejidad de lo que parece a primera vista", si bien hay otros casos "evidentes".

En relación a las supuestas irregularidades en la concesión de algunos máster en el Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos, ha comentado que la existencia de un solo caso ya debe generar preocupación, "porque nosotros tenemos que aspirar a la excelencia en la gestión"

Sin embargo, ha recordado que en España hay "200.000 trabajadores y más de 8.000 grados y máster" en la universidad y "no hay un rector, un gerente, un vicerrector, un decano, un jefe de departamento imputado".



Fernández ha pedido a todas las fuerzas políticas, a la comunidad universitaria y a los medios de comunicación que no caigan "en el error de una generalización injusta, indebida y no rigurosa".



Que los políticos, "en los que yo tengo el máximo respeto", estén poniendo la universidad "en medio" del debate político "no me parece la mejor opción", ha declarado Fernández, quien ha solicitado "más rigor, más prudencia y más ecuanimidad".

Tras resaltar que la universidad actual es "la mejor que hemos tenido en toda la historia de España con diferencia", ha lamentado que "a veces pienso como historiador que a España le cuesta bastante vivir con el éxito"

Sobre la Universidad Rey Juan Carlos, ha puesto de relieve que "es una universidad publica que hace las cosas de forma correcta", aunque en un caso, el del IDP, "los controles no han funcionado correctamente".



En todo caso, ha opinado que "el control universitario en España es muy alto", aunque algunos procesos "pueden ser revisables".