Los presos del "procés" llegarán a Cataluña este miércoles

Los seis presos preventivos del "procés" que serán trasladados a cárceles catalanas harán noche este martes en el centro penitenciario de Zuera (Zaragoza) y el miércoles llegarán a Cataluña.

Según han indicado fuentes conocedoras del proceso de traslado, que ya ha sido comunicado por el Ministerio del Interior, a través de Instituciones Penitenciarias, a la Generalitat, los seis reclusos están siendo agrupados en una sola cárcel madrileña para desde ella partir mañana hacia Zaragoza.

La decisión de traslado afecta al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; a los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa; a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; al diputado y expresidente de ANC Jordi Sànchez, y al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.



Se trata de los seis presos que la semana pasada solicitaron el traslado y sobre los que el juez Pablo Llarena, instructor de la causa en el Tribunal Supremo, afirmó que no existe "razón procesal" para mantenerlos en prisiones de Madrid, como ha ocurrido hasta ahora.

Es la unidad de la Guardia Civil especializada en este tipo de traslados, la Uprose, la que se encargará mañana de ese desplazamiento de los presos del "procés", que previsiblemente viajarán en un mismo furgón

Tras pernoctar en Zaragoza, los seis continuarán viaje el miércoles a Cataluña, donde ingresarán en una cárcel que las fuentes consultadas no han precisado.



A partir de ese momento, serán los Mossos d`Esquadra quienes se hagan cargo del traslado a la prisión correspondiente, una vez que la administración penitenciaria catalana realice los trámites oportunos.



Todo parece indicar que la cárcel de Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) y la de Puig de les Basses de Figueres (Girona), dos de los centros más nuevos del sistema penitenciario catalán, albergarán a los seis presos políticos independentistas procesados por rebelión.



Por su parte, los únicos presos sobre los que el juez Llarena no se ha pronunciado aún son los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn, internos en la cárcel de Estremera, como Oriol Junqueras.



Fuentes jurídicas han indicado que esos tres exconsellers también lo han solicitado, pero la petición no ha llegado hasta esta mañana al Supremo, de modo que lo previsible es que el juez se pronuncie mañana.



Interior ha señalado al respecto, en un comunicado, que esos tres presos serán trasladados "más adelante", pues los trámites que les afectan no han concluido por haberlo solicitado más tarde.



El criterio del nuevo equipo de Interior es trasladar a los presos a Cataluña siempre y cuando el juez haya concluido la práctica de diligencias que impliquen su presencia, motivo por el que se ha consultado al magistrado cada petición.



Ahora, dado que el auto de procesamiento ya es firme y que el juez ha contestado que no existe "razón procesal" que obligue a que los presos estén en determinado centro penitenciario, Instituciones Penitenciarias ha concluido los informes necesarios y ha comunicado el traslado a la Generalitat.