El presunto asesino de Pioz (Guadalajara), François Patrick Nogueira Gouveia, ha llegado esta tarde la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara, a cuyas puertas ha sido increpado por un pequeño grupo de brasileños que lo han tachado de "asesino" y de "vergüenza para Brasil".



Nogueira ha llegado pasadas las 17:00 horas a la Comandancia de Guadalajara en un convoy integrado por dos coches con los emblemas de la Guardia Civil y otro vehículo camuflado, que han entrado al garaje del edificio desde la calle, la cual ha sido cortada a su llegada por otros agentes para facilitar el acceso.



Unos minutos más tarde ha salido del garaje escoltado por media docena de guardias civiles y ha atravesado el patio exterior en dirección a las dependencias de la Comandancia, esposado, mirando hacia el suelo y cubriéndose parte del rostro con un jersey negro.



En el trayecto entre el garaje y el edificio de la Comandancia, de unos 50 metros, ha sido increpado por tres brasileños que esperaban su llegada en las inmediaciones del edificio junto a numerosos cámaras, fotógrafos y periodistas.



Lo han llamado "asesino" y le han gritado que es "una vergüenza para Brasil" hasta que ha entrado en las dependencias de la Comandancia, desde donde mañana a las 16:00 horas está previsto que sea llevado hasta el Juzgado de Instrucción 1 de Guadalajara.



Este es el juzgado que instruye el procedimiento por la muerte de los dos niños y sus padres, que presuntamente fueron asesinados por Nogueira en su domicilio de la localidad de Pioz.



Uno de los brasileños que le han increpado, Carlos Ruiz, que lleva viviendo en España 16 años y tiene la doble nacionalidad, ha explicado que ninguno de ellos tiene relación con el presunto asesino pero que se han desplazado a Guadalajara para mostrar su indignación con lo sucedido.



Ha dicho que esperaba que fuera juzgado en Brasil, ha criticado que se tapara la cara al llegar la Comandancia de Guadalajara y ha comentado: "Seguro que cuando cometió el asesinato no la llevaba así".



Los tres han expresado su opinión de que ha preferido venir a España, porque aquí las leyes "son más tranquilas" y es mejor para él, ya que "es un país del primer mundo y no es Brasil".



En Brasil "hay leyes dentro de las cárceles y, si has matado niños, se tiene en cuenta", han señalado sus compatriotas, que han aseverado: "Si estuviese en la cárcel allí, estaría muerto".



Estas manifestaciones están en la línea de lo manifestado ayer por el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, como hipótesis para explicar que Patrick Gouveia se entregase voluntariamente y que quisiera cumplir la condena en España y no en Brasil. "A lo mejor el tema está más vinculado con el ámbito penitenciario que con el penal", dijo en rueda de prensa.