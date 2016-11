Las primarias en Madrid y Andalucía fortalecen el discurso duro en Podemos

Los militantes de Podemos han optado por no dejarse arrastrar por la moderación y en las últimas primarias le han dado la victoria a los candidatos que representaban las tesis en principio más duras como Ramón Espinar en Madrid, afín a Pablo Iglesias, o Teresa Rodríguez, de Anticapitalistas en Andalucía.



En la Comunidad de Madrid, el portavoz de Podemos en el Senado, Ramón Espinar, será el nuevo secretario general en la región y allí aplicará el mismo modelo de partido que Pablo Iglesias quiere a escala nacional, después de vencer a la candidatura de la portavoz en el Ayuntamiento, Rita Maestre, considerada próxima al número dos de la formación morada, Íñigo Errejón.



Espinar, en cuya candidatura se habían integrado los anticapitalistas, ha ganado las primarias con una diferencia de sólo 2.000 votos: 13.686 votos (el 50,82 por ciento) frente a los 11.783 (43,75) de Maestre; y ha vencido pese a la polémica generada en plena campaña al conocerse los datos de la compraventa de un piso protegido que adquirió en 2011, cuando tenía 23 años.



Su triunfo es también el del Podemos más "rebelde" que quiere mantenerse en la protesta y no dejarse absorber por la "normalización" de las instituciones.



Tesis que se contraponen a la del llamado "sector errejonista", que apostaría por crecer y prepararse en las instituciones para gobernar y no centrarse en abanderar la movilización social y el protagonismo en la calle.



La victoria de Teresa Rodríguez de Anticapitalistas en Andalucía puede interpretarse de forma similar.



Rodríguez repetirá en el cargo de secretaria general de Podemos en Andalucía al haber arrasado con 13.184 votos, el 75,64 por ciento del total, con lo que seguirá teniendo mayoría absoluta en el Consejo de Ciudadano andaluz.



Este proceso se ha interpretado también como una derrota del sector "errejonista" identificado en este caso con la candidatura de Begoña Gutiérrez, que ha perdido, y en la que también se integraba Sergio Pascual, el exsecretario de Organización de Podemos, que fue cesado de forma fulminante por Iglesias tras culparle de "deslealtad" tras las dimisiones en la dirección de Madrid, de las que le hizo responsable.



También en Extremadura se ha impuesto en las primarias el candidato considerado más afín a Iglesias, Álvaro Jaén, que continuará liderando el partido en la comunidad y, que cómo Espinar y Teresa Rodríguez ha recibido la felicitación del líder del partido a través de Twitter.



Sus victorias refuerzan los argumentos de quienes, como Anticapitalistas, plantearán en la futura Asamblea Ciudadana estatal un modelo de organización que sea "menos partido y más movimiento popular".



El propio Iglesias ha admitido que estos procesos de renovación interna han sido el anticipo de ese segundo Vistalegre, en el que se pulsará la fuerza de su liderazgo y se marcará la hoja de ruta de la formación en esta legislatura.



Será allí donde se definirán posiciones, no solo de puertas hacia adentro sobre la organización interna del partido. También hacia fuera, porque en esa asamblea deben perfilar también su relación con el resto de las fuerzas políticas, especialmente con el PSOE o con sus ahora aliados de IU, su forma de actuar en las instituciones y el papel que tendrán en la movilización social.



El resultado de estas primarias autonómicas da un impulso a las teorías "pablistas", pero todos coinciden en que el debate no ha hecho más que empezar.



Además de la renovación de las direcciones de Podemos en Madrid, Andalucía y Extremadura, en Aragón se ha elegido el documento político que marcará la estrategia de la formación en los próximos meses, en una votación en la que los inscritos han elegido el proyecto que impulsaba el secretario general aragonés, Pablo Echenique.



En Castilla y León, La Rioja y Navarra se ha elegido a la Comisión de Garantías de Podemos y en otros doce municipios del territorio español de más de 100.000 habitantes también se ha elegido al Consejo Ciudadano, y a sus nuevos secretarios generales.