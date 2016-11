Arranca la primera "huelga de deberes" en España, que divide a padres y profesores

La `huelga de deberes`, convocada por Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) para los fines de semana del mes de noviembre, comienza este viernes 4 de noviembre con el objetivo de reivindicar la recuperación del tiempo libre de los alumnos y sus familias.



Esta acción forma parte de la campaña `En la escuela falta una asignatura: Mi tiempo libre`, presentada por esta organización de padres el pasado mes de septiembre.



"Se trata de dar prioridad a las actividades familiares y si los profesores se niegan a apoyarla, son ellos los que invaden un tiempo que no les corresponde", ha firmado el presidente de CEAPA, José Luis Pazos, en declaraciones a Europa Press.



Desde que esta organización diera a conocer el pasado 22 de septiembre su campaña, Pazos ha afirmado que CEAPA ha recibido "muchísimos" correos electrónicos de padres de estudiantes para pedir información al respecto, resolver dudas o mostrar cierta inquietud sobre cómo va a encajar el profesorado su negativa a hacer los deberes.



"Tenemos expectativas muy buenas", ha asegurado el presidente de esta organización sobre la huelga y espera, además, que el debate sobre los deberes "llegue muy lejos" esta Legislatura porque, a su juicio, "cuando se habla de deberes, se habla también del modelo educativo".



Sobre la iniciativa de Ciudadanos registrada en el Congreso de los Diputados para racionalizar las tareas extraescolares, Pazos la rechaza porque "permite institucionalizarlas, de manera que les da un soporte legal que ahora no existe". "Es un camino equivocado porque de lo que se trata es de cambiar el modelo de enseñanza", ha añadido.



Para el presidente de CEAPA no hace falta irse a otro país (Francia o Finlandia) para conocer cómo sería un sistema sin deberes. A su juicio, hay modelos de éxito en España en la pública y en la privada: "Hay centros que trabajan sin libros, sin deberes incluso sin exámenes y los alumnos aprenden y también llegan a la Universidad".



En el marco de la campaña se ha creado la página web www.educacionsindeberes.org, un espacio que aloja el vídeo protagonizado por un caracol que simboliza a los estudiantes y está cargado con una gran mochila llena de libros.



"Tengo derecho a jugar, pensar, aburrirme, a disfrutar de mi infancia y mi adolescencia. Los deberes me lo impiden" o "Mi jornada laboral es más extensa que la de un adulto" son algunas de las quejas del protagonista animado.



LOS PROFESORES PIDEN NO SECUNDARLA



La iniciativa la rechaza el sindicato docente ANPE porque, a su entender, "cuestiona la labor del profesorado y atenta contra la libertad de cátedra y el principio de autonomía pedagógica y organizativa de los centros".



El presidente del sector de Educación de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Mario Gutiérrez, ha hecho este viernes un "llamamiento a la serenidad" de las familias y que hagan "caso omiso" a esta huelga de deberes. "Es una iniciativa descabellada que pone al profesor al pie de los caballos", ha aseverado.



También la Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA), mayoritaria en la red concertada, ha criticado esta campaña y ve "increíble" que CEAPA "aliente" a las familias a que sus hijos "no cumplan con sus obligaciones educativas, entre las que se encuentran los deberes".



El debate ha llegado al primer Consejo de Ministros con el titular de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, como portavoz del Gobierno, donde ha afirmado que no es momento de huelgas, sino de diálogo para alcanzar el pacto educativo y ha advertido de que la iniciativa de CEAPA es "muy mala idea" porque demuestra "deconfianza en el profesorado".



No obstante, el ministro ha admitido que existe un debate en la sociedad acerca de las tareas escolares, que "es bueno abordar", pero "con tranquilidad y sosiego" y no ha descartado que este asunto sea objeto de discusión en las negociaciones para el posible Pacto por la Educación.



Desde la Confederación de Familias y Padres de Alumnos (COFAPA) han indicado que COFAPA "en un sentido amplio", los deberes representan una "oportunidad para aprender" aunque tienen que estar "modulados" a la edad del alumno. Asimismo, han destacado que el debate sobre el tema será "enriquecedor" si se desarrolla en un marco que "potencie" la implicación de la familia en la educación de los y la colaboración entre familia y escuela.



ACTIVIDADES ALTERNATIVAS A LOS DEBERES



Con el objetivo de recuperar el tiempo en familia, CEAPA ha propuesto una serie de actividades ante la `huelga de deberes` para los fines de semana de noviembre, como charlar de un tema de actualidad, preparar una cena conjunta, visitar un museo, escribir una tarjeta a los abuelos o practicar un deporte.



También sugiere visitar un lugar nuevo en la ciudad, ordenar la casa todos juntos, hablar de derechos y obligaciones, visitar a algún familiar, abordar cuestiones que preocupan, tomar una decisión familiar, conversar sobre la tolerancia, organizar un juego colectivo, navegar juntos en Internet, ver una película o preparar una receta de cocina, entre otras ideas.