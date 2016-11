El Juzgado de Instrucción número 13 de Málaga ha decretado este sábado prisión para los padres de la bebé de tres meses que ingresó fallecida en el hospital Materno Infantil de Málaga el pasado jueves, según han indicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Se les investiga por los delitos de asesinato y malos tratos.



Los padres fueron puestos este sábado a disposición judicial. Las fuentes han indicado a Europa Press que este juzgado sólo les ha tomado declaración y ha resuelto sobre su situación personal, pero que se inhibirá en favor de Instrucción número 10, que es el que se encargará de la investigación del caso.



Los hechos sucedieron el pasado jueves cuando el padre llevó a su hija al hospital, aunque entró ya fallecida. Los facultativos pusieron en conocimiento de la Policía Nacional los hechos porque había indicios de posible maltrato sobre la menor y, además, avisaron a la madre, que no se encontraba con el padre en ese momento.



Los primeros resultados de la autopsia practicada al cuerpo de la bebé apuntaron a una muerte violenta por traumatismo. Además, presentaba hematomas y síntomas de desnutrición y abandono.



Ambos progenitores, veinteañeros y residentes en la barriada malagueña de Puerto de la Torre --aunque no están empadronados en la ciudad, según el Ayuntamiento-- fueron detenidos. Sólo tenían esa hija y a ninguno les consta antecedentes penales ni policiales.



Los servicios sociales del Ayuntamiento de Málaga no tienen constancia de ninguna petición relacionada con la bebé y a la Junta de Andalucía no le consta denuncia ni expediente abierto en los servicios de protección de menores.