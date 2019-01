A prisión el marido de Romina Celeste, la joven desaparecida en Lanzarote

El Juzgado de Instrucción número 1 de Arrecife, Lanzarote, ha ordenado el ingreso en prisión del marido de Romina Celeste Núñez, la joven desaparecida la noche de Año Nuevo, por delitos de homicidio o asesinato y de maltrato habitual, según informa el Tribunal Superior de Justicia.



La magistrada encargada de ese Juzgado ha asumido el caso en su condición de juez con competencias en delitos de violencia machista en Lanzarote, ya que considera que existen indicios de que Raúl D.C. mató a su esposa, en contra de lo que ha sostenido hasta ahora: que se la encontró muerta la noche de Año Nuevo al regresar a casa, que se puso nervioso y que se deshizo de su cadáver.

Raúl D.C. estaba sometido a vigilancia por la Guardia Civil desde el mismo momento en que acudió al cuartel a denunciar la desaparición de su esposa, con una semana de retraso

Según han informado fuentes judiciales, los investigadores interceptaron una conversación del sospechoso con un familiar en la que contaba cómo se había deshecho del cadáver de su mujer, cuando hasta ese momento había sostenido que no sabía qué le había pasado.



Ello precipitó su detención, llevada a cabo el pasado domingo por la tarde. Raúl D.C. defendió entonces ante los agentes que no había matado a su mujer, pero reconoció que había intentado hacer desaparecer su cadáver, primero quemándolo en el jardín de su casa y luego arrojando sus restos al mar en diversos puntos de la costa.



La Guardia Civil había solicitado este miércoles prolongar su detención durante 48 horas más, pero la juez no consideró necesaria esa medida y decidió empezar a interrogarlo.



Raúl D.C. ha prestado declaración durante unas dos horas, tras las cuales la juez ha aceptado la petición de la Fiscalía de Canarias de que se decrete su ingreso en prisión por delitos violencia machista (homicidio y malos tratos habituales).

Continúa el registro en la vivienda del matrimonio

Mientras el Juzgado realizaba esas diligencias, la Guardia Civil ha continuado con el registro de la vivienda del matrimonio en Costa Teguise, en busca de pruebas de cómo murió Romina Celeste.



Los agentes también han seguido recogiendo indicios del coche de alquiler que el detenido asegura que utilizó para desplazarse por la costa de Lanzarote para tirar los restos de su mujer al Atlántico.



Este es el tercer procedimiento de homicidio o asesinado de mujeres por parte de sus parejas o exparejas que se abre en España en los 16 días transcurridos de 2019.



Y si se confirma que Romina Celeste Núñez murió la noche de Año Nuevo, como dice su marido, la joven paraguaya, que tenía 28 años y un hijo de 4 años en su país, podría convertirse en la primera víctima de la violencia machista del año en España.