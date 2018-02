Promotoras de la huelga del 8-M: "Si los hombres paran, desaparece el objetivo, sería una huelga general"

Inés Gutiérrez y Justa Montero, dos integrantes de la Comisión Feminista 8 de Marzo convocante de esta huelga han justificado que los paros vayan dirigidos exclusivamente a las mujeres.

"Si los hombres hacen la huelga desaparece ese objetivo, sería una huelga general. Es importante que ellos respeten la convocatoria que hacemos tal y como la hacemos", ha explicado Justa Montero en una entrevista en la Ser recogida por.

De igual opinión se ha manifestado Inés Gutiérrez quien ha explicado que "los hombres tienen un rol importante, pero no haciendo huelga, sino cubriendo esos cuidados que no pueden parar o ejerciendo esos servicios mínimos que no pueden hacer las mujeres porque van a estar en huelga".

Han precisado además que no se trata de una huelga contra los hombres, sino que, según ha explicado Gutiérrez, "lo que busca es mostrar las desigualdades que viven las mujeres, denunciar las situaciones de machismo, las violencias machistas, también en el ámbito laboral, como la brecha salarial; que toda la sociedad se implique en este cambio que es urgente".