El PSOE abre la puerta a facilitar el techo de gasto

El presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, no ha descartado hoy que su partido pueda facilitar la aprobación del techo de gasto que el Gobierno tiene que aprobar en breve, al tiempo que ha insistido en que es "remota" la posibilidad de dar una abstención a los presupuestos de 2017.



Fernández se ha referido a este asunto en una rueda de prensa tras la reunión mantenida en la sede de Ferraz con el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y el de UGT, Pepe Álvarez, para analizar la actual situación económica y social.



El presidente de la gestora ha señalado que el Gobierno aún tiene que dar a conocer la cifra del techo de gasto -el límite que tienen el Ejecutivo, las comunidades y los ayuntamientos- y que el PSOE "querría que fuera otro" que el que "probablemente" vaya a plantear el Ministerio de Hacienda para cumplir el déficit y los compromisos con la UE.



Sin embargo, ha recordado que lo que se someterá a votación en las Cortes en relación con el techo de gasto va a ser "el límite de estabilidad y de deuda", por lo que también depende de la negociación que se entable con las comunidades autónomas.



"Siempre hemos sido partidarios de que se produzca la consolidación fiscal con los mayores márgenes posibles conseguidos en relación con Bruselas", ha explicado Fernández, quien ha confiado en que la UE conceda la "mayor flexibilidad posible".



Los objetivos de déficit que el Gobierno tiene que aprobar próximamente en Consejo de Ministros junto al techo de gasto de 2017 serán presentados a las comunidades autónomas este jueves en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).



Antes de concretar qué postura adoptará el PSOE, Fernández ha subrayado que es importante saber el reparto que se haga del gasto, toda vez que hasta ahora ha sido "muy asimétrico" en perjuicio de las autonomías, que son las que tienen que sufragar las políticas sociales.



Por ello, ha remarcado que son los gobiernos autonómicos, de los que siete están en manos socialistas y otros dos en coalición, los que "tienen que dilucidar" su postura en el seno del CPFF.



"Veremos el reparto vertical que se vaya a hacer entre el Gobierno y la comunidades en la medida de que eso pueda generar más capacidad de gasto social", ha incidido el presidente asturiano.



En lo que sí ha sido claro Fernández es que son "remotas" las posibilidades de que el PSOE apoyes los presupuestos de 2017, ni siquiera con una abstención, como ocurrió con la investidura de Mariano Rajoy.



"Como dije en su día, apoyar no es lo mismo que abstenerse, pero las posibilidades de que nos abstengamos son también, en este momento, remotas", ha zanjado Fernández.



Ha puntualizado que el PSOE analizará las cuentas que presente el Gobierno en su momento, pero que "las diferencias de fondo" que mantiene en las políticas económicas, fiscales y sociales deja "muy alejada la posibilidad" de facilitar su aprobación.



El presidente de la gestora ha revelado que "hace tiempo" que no habla con Rajoy y que hasta ahora no ha tratado con él ni el techo de gasto, ni la senda de consolidación fiscal exigida por Bruselas.



Según Fernández, en la reunión de hoy, los líderes de UGT y CCOO no han pedido al PSOE que vote en contra de los presupuestos del próximo curso.



Es la primera ocasión en la que Fernández mantiene un encuentro con los dos líderes sindicales desde que asumió la presidencia de la gestora el pasado 1 de octubre tras la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general.