El presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, ha advertido de que aunque los socialistas se abstengan ante Mariano Rajoy, no darán estabilidad al Gobierno del PP porque "tiene que ganársela" a través de la negociación y los pactos en el Congreso.



Fernández ha considerado "razonable" que Rajoy haya aclarado que no pedirá condiciones al PSOE para la abstención, pero ha subrayado que facilitar el gobierno al PP no es dejar de ejercer la oposición.



"El PSOE podrá consentir o no la investidura, pero en ningún caso le va a proporcionar estabilidad al PP. Tendrán que ganársela, porque es muy cómodo como ha estado hasta ahora con mayoría absoluta. Tendrán que buscar esa gobernabilidad y estabilidad día a día y de los grupos", ha dicho Fernández en declaraciones en el programa "Al rojo vivo" de La Sexta.



Después de la conversación telefónica mantenida el pasado lunes con Rajoy, Fernández ha anticipado que se va a reunir con el jefe del Gobierno en funciones.



"No tengo ninguna duda", ha añadido el presidente asturiano, quien no ha concretado cuándo.



Tampoco ha fijado la fecha del Comité Federal en el que el PSOE tiene que decidir qué hará en la investidura de Rajoy, aunque ha anticipado que la próxima semana convocará a los barones en el Consejo de Política Federal.