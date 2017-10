El PSOE avisa de que ya cualquier forma de declaración unilateral de independencia es "inaceptable"

El portavoz del PSOE, Óscar Puente, ha advertido hoy al president Puigdemont de que cualquier forma de declaración unilateral de independencia (DUI) ya es "inaceptable" -"ni 'light' ni 'soft' ni verbal ni escrita puede servir para volver a la legalidad", ha dicho- y ha negado una nueva crisis con el PSC.



A cuatro días para que el pleno del Senado apruebe definitivamente las medidas del 155, el PSOE considera que ya no valdría para desactivar dichas medidas que Puigdemont anunciase una convocatoria electoral, si al mismo tiempo declarase la DUI, en la comparecencia a la que está llamado esta semana en el Senado.



Puente, que ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión de la comisión permanente de la ejecutiva federal, ha hecho un nuevo llamamiento a Puigdemont para que "ponga fin a su situación fuera del marco de la legalidad", a fin evitar que el 155 se aplique "y se vean las consecuencias indeseadas para todos de su aplicación".



"A algunos les pone el artículo 155, pero nosotros no estamos entre ellos", ha dicho Puente, que ha reiterado el apoyo "a grandes rasgos" de los socialistas a las medidas acordadas el sábado por el Consejo de Ministros.



Un respaldo del PSOE al Ejecutivo con el objetivo de restaurar el orden constitucional y la legalidad, resolver el problema económico y regresar a la normalidad democrática dentro y fuera de Cataluña, que la dirección federal espera que no derive en una crisis interna con el PSC.



A ese respecto, Puente ha asegurado que espera que no haya "más dimisiones ni problemas de este tipo", tras la renuncia este sábado de la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Núria Parlon, a su cargo de secretaria de Cohesión e Integración en la ejecutiva del PSOE, por su disconformidad con la aplicación del artículo 155.



Tras subrayar que la posición del PSOE respecto a todas las medidas del 155 han sido "compartidas" y "habladas" con el PSC, ha insistido en que ambos partidos mantienen una "posición clara y común", más allá de que sean organizaciones "plurales" en las que hay diversas opiniones sobre la forma de afrontar el desafío independentista.



En su reunión de hoy, la dirección del PSOE ha acordado que las funciones de Parlón en el área de Cohesión e Integración las asuma la secretaria de Sanidad y Consumo y numero dos del grupo en el Senado, María Luisa Carcedo, a falta de que lo ratifique el Comité Federal.



Un órgano que la ejecutiva de Pedro Sánchez tiene intención de convocar cuanto antes, si bien está esperando a que terminen los congresos regionales para su composición esté completa.



El portavoz socialista también ha confirmado que Sánchez pretendía reunir esta semana al Consejo Territorial, pero que dificultades de agenda de los barones lo han hecho imposible y que, no obstante, se mantiene en "diálogo permanente" con todos los presidentes autonómicos y secretarios generales, con los que el "grado de coincidencia es absoluto".



Según Puente, el PSOE también ha barajado la posibilidad de consultar a la militancia antes de decidir su postura sobre la aplicación del 155, pero, vistos los plazos y la premura con que había que actuar, ha sido "inviable", lo que intentará compensar con alguna de las nuevas fórmulas estatutarias de "rendición de cuentas" ante las bases.