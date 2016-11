El PSOE descarta la abstención en los Presupuestos: "Siempre hemos votado en contra"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha descartado este martes la abstención del Grupo Socialista en los próximos Presupuestos Generales del Estado bajo el argumento que "siempre" han rechazado las cuentas de un Gobierno del PP y ha asegurado que no los apoyarán "ni al principio ni al final".



"Descarto la abstención porque siempre hemos votado en contra", ha dicho Hernando en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, avanzando que "es prácticamente imposible" que los socialistas permitan la aprobación de las cuentas. "Digo `prácticamente` porque aún no los hemos visto", ha aclarado, al tiempo que ha anunciado que tratarán articular mayorías para introducir en las cuentas sus enmiendas.



Preguntado por si el PP pudiera aceptar estas aportaciones y a cambio solicitar la abstención, Hernando ha recordado que el año pasado presentaron unas 5.000 enmiendas a las cuentas. "Si nos aceptan las 5.000 y le damos la vuelta y parecen unos Presupuestos presentados por el PSOE, a lo mejor; pero considero que eso no se va a producir. Me da la impresión que es imposible que los apoyemos ni al principio ni al final", ha insistido, anticipando que, si son como esperan los `socialistas`, solicitarán su devolución.



Encomienda al PP formar mayorías sin el PSOE



Durante toda la comparecencia, centrada fundamentalmente en la postura que adoptarán los `socialistas` de cara a la tramitación y aprobación de los Presupuestos de 2017, Hernando ha remitido la responsabilidad del Gobierno para tomar la iniciativa de presentar las cuentas y, a partir de ahí, buscar los apoyos necesarios para lograr el beneplácito de la Cámara.



"Somos el principal partido de la oposición e intentaremos formar también mayorías para presentar enmiendas. Y a las iniciativas que coincidan con nuestro programa también les daremos el apoyo. Lo que tiene que tener claro el PP es que se tendrá que ganar la mayoría, y que será muy difícil que la ganen con nosotros", ha dicho.



Hernando ha augurado que las cuentas que presente el Ejecutivo serán continuistas y que "seguirán la misma línea" de los presentados anteriormente por el Partido Popular, pues "los autores son los mismos de los anteriores cinco presupuestos".



Y, dicho esto, ha recalcado que ya avisaron a Rajoy en el debate de investidura --del que el candidato del PP salió elegido presidente con la abstención del PSOE-- de que tendrá que buscar mayorías con otros partidos para aprobar sus leyes y "en concreto la de los presupuestos".