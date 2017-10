El PSOE se dirige a Puigdemont y le dice que "aún" hay tiempo para que convoque elecciones "y evite el desastre"

El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, se ha dirigido directamente al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para pedirle que convoque elecciones autonómicas, en el marco de la ley, porque "aún" está a tiempo de dar ese paso "y evitar el desastre".



"Estamos en las últimas horas del penúltimo día que pueden evitar lo que nadie quiere. Aún está en su mano, señor Puigdemont, le interpelo aunque no esté aquí en nombre de los socialistas, para que convoque elecciones autonómicas y evite el desastre del que España y Cataluña tardarán mucho tiempo en recuperarse", ha afirmado Gil al arranque de su intervención en la comisión del Senado que debate las medidas a Cataluña dentro del artículo 155 de la Constitución.



El portavoz socialista ha presentado las tres enmiendas que su grupo ha presentado para mejorar el decreto aprobado por el Consejo de Ministros con las medidas para intervenir la autonomía catalana al amparo del artículo 155 y que incluyen el cese del Govern al completo, la toma de control de los Mossos y la posibilidad de intervenir los medios de comunicación públicos catalanes.



Una de las tres enmiendas de los socialistas persigue excluir del decreto la posibilidad de intervenir los medios de comunicación públicos pues estos deben ser controlados por el Parlamento, no por el Gobierno. Pero esta enmienda no ha sido aceptada de momento por el PP, como tampoco la propuesta socialista de introducir un freno explícito a la entrada en vigor de las medidas que el Senado votará este viernes si antes Puigdemont convoca elecciones autonómicas en el marco de la ley y sin que haya una declaración formal de independencia.



El PP sólo ha accedido a aceptar la enmienda por la que el Gobierno se compromete a aplicar las medidas del 155 de manera "proporcionada y responsable", y para que sea posible modular su aplicación si se produjeran cambios en la situación u otras circunstancias así lo aconsejen.



PUIGDEMONT NO ES CREÍBLE RECHAZANDO IR AL SENADO



En su intervención, Ander Gil ha lamentado que Puigdemont haya declinado acudir al Senado para defender sus alegaciones al 155. "No puede tener credibilidad quien pide diálogo y cuando se le ofrece venir a la cámara de representación de su país lo desprecia", ha señalado.



Gil se ha referido a la crisis en Cataluña como probablemente "el más grave incumplimiento constitucional" desde el golpe de Estado de 1981 y ha querido dejar claro que ante la "ilegalidad" de las actuaciones emprendidas por las autoridades catalanas, el PSOE estará siempre "del lado de la Constitución". "El PSOE no tiene dudas, no hay democracia sin Constitución", ha subrayado, poniendo en valor los acuerdos de la Transición que trajeron la paz y permitieron el regreso de los exiliados.



En una velada alusión a Podemos, Gil ha advertido de que quienes no reconocen la importancia de la Transición es porque "no vivieron en primera persona la persecución" durante el franquismo.



CORTINA DE BANDERAS PARA LAS VERGÜENZAS DEL PP



Pero tras explicar el apoyo del PSOE al Gobierno frente al intento de los secesionistas para desmembrar España, Gil ha precisado que este respaldo no supone que los socialistas aplaudan todo lo que hace el Ejecutivo, a quien los independentistas le están poniendo no una cortina de humo, sino una "cortina de banderas" para tapar sus "vergüenzas".



Tampoco los socialistas eximen al PP de la responsabilidad de haber generado este "clima de desencuentro" con su recurso al Estatut catalán, recortado por el Tribunal Constitucional en 2010 después de que los catalanes lo votaran en referéndum. "Seguro que muchos de ellos se arrepienten y preferirían que el Estatut que tanto demonizaron estuviera en vigor", ha afirmado.



Y porque el PSOE es crítico con el Gobierno ha presentado estas tres enmiendas para modificar el decreto de medidas al amparo del 155 aprobadas por el Consejo de Ministros y que pretenden ofrecer "una última salida" al Gobierno de la Generalitat "antes de caer en el precipicio", ha esgrimido Gil.