El PSOE lleva al Congreso una ley para elevar la cuantía de la pensión de viudedad

El PSOE ha registrado una proposición de ley en el Congreso con el fin de elevar la cuantía de la pensión de viudedad para aquellas personas mayores de 65 años que no tengan derecho a otra pensión pública, no perciban ingresos por trabajos realizados por cuenta ajena o propia, ni tampoco rendimientos o rentas superiores a la propia prestación.



La iniciativa pretende plasmar una subida progresiva en el cómputo de estas prestaciones hasta el 59% de la base reguladora en todos los regímenes de la Seguridad Social en 2018 y un 60% de los mismos a partir del año 2019.



De esta forma, los socialistas quieren hacer efectiva la disposición adicional número 30 de la Ley de actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social de 2011, que establecía un aumento progresivo de las pensiones de viudedad en los citados supuestos durante los ocho años siguientes a la aprobación de la nueva ley.



UNA SUBIDA APROBADA Y DESPUÉS SUSPENDIDA POR EL PP



A pesar de aprobarse esta disposición por unanimidad tanto en el Congreso como en el Senado, el PSOE critica que el Gobierno del PP decidiera, al poco de llegar a La Moncloa, posponer su aplicación, dentro de un paquete de medidas dirigidas a recortar el gasto y contener el déficit público.



Todo ello a pesar de no derogarse en ninguna norma esta disposición, cuyo mandato legal fue después suspendido en las sucesivas leyes presupuestarias desde 2012 hasta 2016.



En la Ley de Presupuestos de 2017, reconoce el PSOE, no aparece expresamente este aplazamiento, lo que para esta formación "se deduce la intención del Gobierno de no cumplir el mandato de mejora de la pensión de viudedad".



FINANCIACIÓN VÍA PGE



Para financiar el aumento de la prestación, el PSOE quiere recurrir a los Presupuestos Generales del Estado, ya que piden que el coste que suponga el aumento desde el 52% de la base reguladora de la pensión de viudedad --quieren que alcance el 60% en 2019-- corra a cargo de las cuentas públicas, con una transferencia al Presupuesto de la Seguridad Social.



Asimismo, los socialistas incluyen expresamente en su proposición de ley que esta subida un artículo para evitar que esta subida en las pensiones no suponga perjuicio alguno para las pensiones de viudedad percibidas para personas con cargas familiares, para los cuales la prestación se calcula en un 70% de la base reguladora.



PARTICIPACIÓN EN LA MARCHA DE LAS PENSIONES



Precisamente, varios dirigentes y diputados socialistas han participado en la `Marcha por las pensiones dignas`, que este lunes ha llegado a Madrid con el fin de reivindicar una reforma en el sistema de revalorización de las mismas.



En la manifestación han participado, entre otros, el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Rafael Simancas; su portavoz en la Comisión del Pacto de Toledo, Mercè Perea; la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, o la secretaria de Seguridad Social y Pacto de Toledo del PSOE, Magdalena Valerio, así como el secretario de Empleo, Toni Ferrer, y María Jesús Castro, secretaria de Mayores.



Perea ha insistido en recuperar la revalorización de las pensiones en base al IPC y ha denunciado la reforma laboral del PP en 2012 como un instrumento "letal para el sistema" de la Seguridad Social, mientras que Narbona ha exigido medidas para garantizar la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones.



Por su parte, la responsable de Seguridad Social del partido, Magdalena Valerio ha afirmado que unas pensiones dignas "son las que marcan la diferencia entre un país solidario y solvente o un país indigno" y ha reivindicado "una financiación adecuada y suficiente, teniendo que completar las cotizaciones con más aportaciones vía Presupuestos".