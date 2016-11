El PSOE negocia con Montoro el techo de gasto y propone incrementar ingresos con Sociedades

El PSOE está en plena negociación con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para acordar un techo de gasto y la distribución del objetivo de déficit fijado por Bruselas y para ello han propuesto que se aumenten los ingresos a través del impuesto de Sociedades y destopando las cotizaciones a la Seguridad Social.



El PSOE ha designado a dos interlocutores que llevan días reuniéndose y negociando con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para avanzar en la negociación y tener cerrado un acuerdo antes del próximo jueves, que es cuando las CCAA y las Corporaciones Locales deben dar su visto bueno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL).



Durante estos días han estado repasando las grandes cifras que el Gobierno ha puesto encima de la mesa, como los 118.000 millones en que el Ejecutivo quiere fijar el techo de gasto. Esto supondría 5.000 millones menos de los Previsto para 2016, pero una cifra muy parecida si la comparación se realiza con la ejecución real, que ha sido menor por la rebaja de intereses, las menores aportaciones a entidades europeas, el acuerdo de no disponibilidad de gasto y el cierre anticipado del ejercicio.



Según informaron a Europa Press fuentes de la negociación, para los socialistas la "clave" está en cómo va a lograr el Ejecutivo el cumplimiento de ese objetivo del 3,1 por ciento. Ellos han propuesto que se haga en su totalidad vía incremento de ingresos y han rechazado que haya ajustes.



QUE EL DÉFICIT SE LOGRE VÍA INGRESOS



Para ello, han propuesto que el grueso de los nuevos ingresos provengan, además de los ya previstos por el incremento del PIB nominal, de un aumento de la recaudación a través del impuesto Sociedades. El objetivo es que las empresas paguen un tipo efectivo más alto, ya que el tipo actual se ve muy rebajado por la cantidad de reducciones y deducciones que hay en este impuesto. La más importante, la de las bases imponibles negativas y los valores patrimoniales con resultado negativo.



Las fuentes consultadas explican que es en esta parte de las deducciones del impuesto de Sociedades donde hay más margen de recaudación y es donde debería descansar una parte sustancial del incremento de ingresos. Y apuntan que, dependiendo de las medidas que se tomen en Sociedades, se pueden recaudar entre 3.000 y 5.000 millones de euros más.



El PSOE también ha puesto sobre la mesa otra medida, la de suprimir los topes de las bases de cotización de la Seguridad Social, que ahora están en torno a los 3.600 euros mensuales. La propuesta no plantea destopar por completo, sino ir comenzando a hacerlo ya para lograr el próximo ejercicio unos 600 o 700 millones de euros más de ingresos por esa vía. Aunque creen que el destope puede tener un potencial de más de 5.000 millones de euros en un futuro de recaudación efectiva.



Los socialistas no son partidarios de que se incremente de nuevo el impuesto de los hidrocarburos, una de las opciones barajada por el Ejecutivo, aunque aún no se ha llegado a concretar. Las fuentes consultadas explican que las subidas impositivas en estos combustibles tienen un efecto en el consumo porque afectan a la renta disponible de los ciudadanos.



PREFIEREN QUE NO SE TOQUEN LOS HIDROCARBUROS



En este punto y en caso de que sea necesario, consideran que si tiene que haber una subida de impuestos indirectos sea mejor en el tabaco y el alcohol, aunque insisten en que son partidarios de que la recaudación aumente vía impuestos directos a través de Sociedades y de destopar la cotización de la Seguridad Social.



En cuanto a la distribución del déficit entre el Estado, las CCAA, la Seguridad Social y los ayuntamientos, la propuesta socialista es que se mantenga para el próximo ejercicio el mismo 0,7 por ciento que van a tener este año las CCAA.



Sin embargo, el Ministerio de Hacienda no está dispuesto a que las CCAA no continúen con la reducción de sus déficits e insiste en que éste se fije para 2017 en el 0,5 por ciento. La diferencia entre una propuesta y otra es de algo más de 2.000 millones de euros. Las fuentes consultadas explicaron que el ministro de Hacienda también está hablando de este asunto directamente con las regiones.



No obstante, ambas partes esperan poder alcanzar un acuerdo sobre esta cuestión que realmente es la que se vota en el Parlamento, aunque el Consejo de Ministro apruebe todo junto: el techo de gasto, la distribución del objetivo de déficit y las medidas que debe adoptar para lograrlo.