El PSOE niega que Pepu Hernández empleara una sociedad para tributar menos

El equipo de la candidatura de Pepu Hernández, que aspira a liderar la lista del PSOE al Ayuntamiento de Madrid en las próximas elecciones, ha asegurado este jueves que el exseleccionador de Baloncesto no ha cometido ninguna "irregularidad fiscal" y que su segunda vivienda, en la localidad de Ribadesella, la tributó tanto él como su mujer por el impuesto del IRPF.



Así lo ha indicado en una convocatoria de urgencia la portavoz de la candidatura, la concejal socialista Mar Espinar, ante las informaciones de "El Confidencial" y "El Mundo", sobre una sociedad que habría utilizado durante décadas para ahorrarse impuestos.



El primero ha publicado que Hernández montó una sociedad para cobrar por la cesión de sus derechos de imagen, las conferencias que ha impartido estos años y la edición de publicaciones. En el caso de "El Mundo", publican que utilizó esta sociedad, Saitama 2006 SL, también para pagar menos impuestos la casa en la que habitualmente veranea, en la localidad asturiana de Ribadesella.

Espinar ha dicho que no hay ningún pronunciamiento o comunicación por parte de la Agencia Tributaria relativo a una presunta mala práctica fiscal y que "todo está en orden"

"No hay ninguna irregularidad para rebajar impuestos ilícitamente, toda la sociedad mercantil siempre ha tributado conforme a la legalidad vigente", ha apuntado la también edil del PSOE en el Ayuntamiento para apostillar que la Agencia Tributaria no ha realizado ningún requerimiento sobre la tributación por derechos de imagen.



A su vez, ha asegurado que es "falso" que el precandidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid haya comprado su segunda vivienda mediante una sociedad y que ha tributado por IRPF, cumpliendo con las obligaciones a las que están sujetos todos los ciudadanos.



Espinar ha apuntado que saben que tras el anuncio del Pepu Hernández de aspirar a ser el candidato del PSOE en las elecciones municipales saben que están "en el ojo del huracán" y que van a soportar "muchas presiones" pero lo afrontarán con la "tranquilidad de tener todo en orden".



"Nunca la Agencia Tributaria ha cuestionado ninguna cuestión irregular y no ha hecho ningún requerimiento", ha insistido la portavoz de la precandidatura de Pepu Hernández. Preguntada por si el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, mantiene su apoyo al exseleccionador, ha dicho que "por supuesto".



También ha asegurado que su equipo está "tranquilo" y Hernández tiene un ánimo "fenomenal", con ganas de "empezar la campaña, hablar con militantes" y luego "ir a por la Alcaldía de Madrid".



Preguntada sobre el hecho de que la portavoz municipal de Ciudadanos, Begoña Villacís, haya borrado en las redes sociales una foto con Pepu Hernández, la edil socialista ha dicho que le parece algo "muy propio" de ella. "Hay que ser menos superficial", ha espetado.