El PSOE rechaza que el PP intente imponerle "condiciones" para su abstención

El PP ha defendido que una posible abstención del PSOE a la investidura de Mariano Rajoy no debe ser meramente "estratégica" sino buscando un gobierno y una legislatura estable, una idea rechazada por los socialistas que han avisado al PP de que no está en situación de imponer condiciones "para nada".



Media docena de dirigentes del PP han apelado hoy a la responsabilidad de los socialistas para que el futuro gobierno del PP puedan avanzar sin nuevos bloqueos más allá de una abstención "técnica" de los socialistas.



Es la opinión del portavoz en el Congreso, Rafael Hernando, que ha negado que, en contra de lo que aseguran voces de otros partidos, el PP esté buscando unas terceras elecciones, aunque ha alertado de que no tiene sentido un gobierno "que dure un día", sino que hace falta un Ejecutivo "que pueda gobernar".



"Todos tenemos que darnos cuenta de que necesitamos un compromiso con España y con los españoles para dar estabilidad a esta legislatura y para que no tengamos que repetir las elecciones", ha subrayado.



Desde el Gobierno, el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, ha instado al PSOE a elegir "la fórmula que quieran" para desbloquear la situación.



"Que se tomen el tiempo que necesiten pero el día 31 está a la vuelta de la esquina", ha avisado el titular de Interior, antes de mostrar su comprensión y respeto por la crisis de los socialistas.



Socialistas a los que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha pedido que se aclaren y fijen pronto una posición sobre la investidura.



"No sé qué gesto quieren. Si quieren yo me pongo de rodillas ahora mismo y les digo, por favor, permitan que haya gobierno y que no tengamos que ir a unas terceras elecciones", ha proclamado.



También desde el PP madrileño, Esperanza Aguirre se ha mostrado convencida de que el PSOE se decidirá finalmente por la abstención porque "no le interesan unas terceras elecciones" en las que, en cualquier caso, el PP saldría fortalecido "en el caladero de Ciudadanos".



Llamamientos a la responsabilidad que, de momento, han sido rechazados por el portavoz de la gestora del PSOE, el andaluz Mario Jiménez, que ha dejado bien claro que el PP "no está en situación de poner condiciones absolutamente para nada ni para nadie".



Jiménez ha reclamado al PP que deje de "jugar a tácticas de guerra electoral" y ha alertado de que cualquier decisión que pudiera adoptar el PSOE sobre la gobernabilidad sería exclusivamente sobre la investidura, no para el resto de la legislatura.



Ha recordado al PP que, a día de hoy, sigue teniendo 180 votos en contra, por lo que no puede exigir un precio para que Rajoy salga elegido.



También, la expresidenta del PSOE Micaela Navarro ha pedido a Mariano Rajoy que aclare "si está apostando realmente por unas terceras elecciones" porque si fuera así no tendría "ningún sentido" que los socialistas sopesaran en un Comité Federal la posibilidad de una abstención.



"Si el PP y Rajoy hubieran decidido que quieren ir a terceras no se someterá de nuevo a la investidura y, si no se somete, no tiene ningún sentido que nosotros valoremos qué hacemos o no", ha admitido la diputada socialista.



Desde Ciudadanos, el portavoz en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha advertido al PP y a otras fuerzas políticas de que caer en la tentación de hacer cálculos electorales de los "despojos" de los socialistas es propio de "buitres carroñeros".



En una entrevista con EFE, Girauta apela a la razón de unos y otros para salir del actual callejón sin salida y avisa de que nadie "debería coquetear" con la idea de unos nuevos comicios.



"Sería una irresponsabilidad brutal", advierte Girauta, que avisa de que nadie "en sus cabales" entendería que Mariano Rajoy no se presentara a la investidura por un mero cálculo electoral.



Posibilidad que confía no se produzca su jefe de filas, Albert Rivera, que espera que Rajoy no imponga condiciones a la abstención del PSOE.



A su juicio, si eso ocurriera supondría un "auto-bloqueo" por parte del Rajoy y no lo entendería nadie, ni tan siquiera los propios votantes del PP.



Una opinión que comparte el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, que ha emplazado al PP a "poner algo encima de la mesa" para conseguir la abstención del PSOE y lograr la investidura de Rajoy.



También, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha pedido a Rajoy que no se comporte como un "buitre carroñero" poniendo condiciones al PSOE para aceptar su abstención cuando hace un mes no las ponía y sólo pensando en aprovecharse de la caída de los socialistas en unas terceras elecciones.