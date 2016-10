El PSOE sigue sin fijar el Comité Federal que decidirá la investidura de Rajoy

El Comité Federal del PSOE que deberá decidir si cambia el voto en contra a la investidura de Rajoy por la abstención continúa sin fecha, ya que la gestora que dirige el partido sigue intentado "conciliar el calendario institucional con los calendarios internos".



Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz de la gestora, Mario Jiménez, la fecha del Comité Federal "no está determinada", aunque "no tiene por qué ser en fin de semana", ha avisado, tras reconocer que le "preocupa que se produzca con normalidad".



Tampoco ha podido acordar hoy la gestora socialista la convocatoria del Consejo Territorial, donde están representados los secretarios generales de todas las federaciones, y que anunció la semana pasada su presidente, Javier Fernández.



A este respecto, Mario Jiménez ha señalado que la dificultad radica en que "hay presidentes que están fuera y otros tienen problemas de agenda", mientras que el PSC está inmerso en un proceso de primarias.



No obstante, ha garantizado que, si Fernández no puede consultar con los dirigentes territoriales en el marco de ese órgano, lo hará igualmente "con todos y cada uno" de ellos por separado.