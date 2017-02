El PSOE-A dice que Díaz va como "invitada" al acto "municipalista" en Madrid

El secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, ha restado hoy importancia a los "recelos" que ha podido provocar el acto que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, tendrá el próximo día 11 en Madrid, al que ha sido "invitada" y que se ha organizado en defensa del "municipalismo"



Así, ha recalcado en conferencia de prensa que el acto ha sido organizado por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, junto a otros regidores, que han "invitado" a Susana Díaz, quien irá "al igual que acude a otras convocatorias".



El número dos del PSOE andaluz se ha mostrado hoy especialmente "prudente" y ha rehusado pronunciarse sobre las declaraciones del exlehendakari y aspirante a secretario general del PSOE, Patxi López, quien el pasado viernes dijo que esperaba que ese acto no se convoque para hacer "proselitismo" ni para que Díaz anuncie su precandidatura a liderar el partido.



"Respeto las opiniones, pero no las voy a calificar; cada uno sabrá lo que dice", ha sido su respuesta.



Preguntado si será un acto de "apoyo" a Susana Díaz como candidata a la secretaría general del PSOE, ha señalado: "No sé en qué va a consistir ni qué va a decir cada uno" de los intervinientes.



Ha querido dejar claro, en este sentido, que el PSOE andaluz no tiene nada que ver con la organización de este acto, por lo que ha instado a los periodistas a que pregunten a los organizadores.



Tampoco sabe, según ha dicho, cuántos alcaldes, concejales o cargos públicos de Andalucía acudirán al evento: "Todo aquel que quiera ir podrá hacerlo; yo voy a estar porque asiste la secretaria general de los socialistas andaluces, pero no puedo decir quién va y quién no; acudir es libre".



El dirigente socialista andaluz ha defendido la oportunidad de este acto por su coincidencia con el proceso de debate de los documentos congresuales, de forma que los alcaldes "han pensado que el municipalismo tiene que estar presente y para ello quieren trasladar su análisis sobre el futuro del municipalismo", ha explicado.