Puig niega preocupación por la advertencia de Podemos de retirada de apoyos: "Estamos haciendo políticas de izquierdas"

El presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha negado la existencia de preocupación en el seno del Gobierno valenciano tras las declaraciones del líder de Podemos en la Comunitat, Antonio Montiel, que ha avisado convocaría "de urgencia" a la dirección del partido para decidir si mantiene o no su apoyo al Consell si los socialistas apoyan la investidura de Mariano Rajoy. "Este gobierno está haciendo políticas de izquierda y progresistas: no veo ningún motivo de preocupación", ha aseverado.



Además, sobre la situación del PSOE a nivel estatal ha asegurado que el partido "no está tan débil como se piensan" después de la salida del hasta ahora secretario general, Pedro Sánchez, y que, en caso de que hubiera terceras elecciones en diciembre, va a "jugar duro para ofrecer el cambio que esta sociedad necesita".



Con estas palabras, Puig --en declaraciones a los medios de comunicación este lunes en Valencia antes de presentar el libro `El despertar valenciano`-- ha negado la posibilidad de que los gobiernos autonómicos PSOE-Podemos entren en cuarentena si los socialistas facilitan que Rajoy alcance la presidencia con su abstención.



"En nuestro caso no es así y todo el mundo sabe mi posición respecto a la gobernabilidad de España", ha insistido, porque considera que el Partido Popular "no ha hecho nada para merecer que haya un cambio de posición del PSOE". Y ha continuado: "Ahí estamos".



En clave valenciana, ha subrayado que el "despertar" valenciano --al hilo del título de la obra que ha presentado-- "es muy importante y se ha conseguido entre todos: PSOE, Compromís y Podemos", tres partidos que en el Consell están "elaborando un programa de Gobierno progresista que repercute en las personas que peor lo estaban pasando: Estamos propiciando un nuevo tiempo, un renacimiento de la Comunitat".



Por tanto, el líder del PSPV se ha mostrado "seguro" de que, en caso de discrepancias, las tres formaciones del Botànic van a "mejorar la vida de los valencianos hablando y discutiendo los temas como siempre". "Estoy convencido de que ahí nos vamos a encontrar positivamente", ha reiterado.



Puig ha rechazado así estar "en absoluto" concernido al respecto y ha incidido en que el Gobierno valenciano "está haciendo políticas de izquierdas y progresistas", por lo que no ve "ningún motivo de preocupación". "Vamos a atender las cosas que planteemos, en la medida de los posible, a través de la revisión del Pacte del Botànic", ha garantizado, porque, en su opinión, "de lo que se trata es de avanzar y ya se está haciendo".



"NO ESTOY A FAVOR DE QUE GOBIERNE RAJOY"



Preguntado por los dos escenarios para el futuro de España --facilitar el Gobierno al PP u optar por terceros comicios--, el jefe del Consell ha sostenido que "en cualquier caso, es exigible que haya debates claros, transparentes y que se explique la verdad a todo el mundo", si bien ha remarcado: "Todo el mundo ha entendido que no estoy a favor de que gobierne Rajoy".



En esta línea, ha abogado por establecer "primero reflexión, luego debate y finalmente una conclusión". "Yo he hecho los tres procesos enteros: he reflexionado, debatido con algunos de mis compañeros y mi conclusión es la que es, si nadie me convence de lo contrario", ha ilustrado.



Con todo, cuestionado por si afectará a la Comunitat el que Rajoy repita como presidente, Ximo Puig ha puntualizado que aunque "es posible" cree que "el renacimiento de los valencianos parte de la fuerza de los valencianos" y que "todos a una voz conseguiremos avanzar en lo que nos propongamos".



"Gobierne quien gobierne en España, nuestra reivindicación fundamental de la financiación y la deuda histórica continuará", ha manifestado, para subrayar que "será la fuerza de los valencianos la única que consiga que haya un cambio de posición", ya que "de momento, ningún Gobierno garantiza el poder de los valencianos".



"EL PSOE TIENE UNA POSICIÓN TOMADA"



Por otro lado, respecto a la vía que tomará el PSOE si se repiten las elecciones, el secretario general del PSPV ha remarcado que ésta "la decidirá el PSOE en su momento" y que actualmente en el partido "hay un proceso de debate, de discusión" en el que "el PSOE tiene una posición tomada".



Mientras, ha recordado que "hay otras fuerzas que están concernidas y pueden abstenerse" y se ha preguntado si "es que solo puede abstenerse el PSOE". "Otros partidos pueden abstenerse o incluso apoyar al PP, no sé por qué el foco solo está en el PSOE", ha lamentado.



Para Puig, la principal atención debe recaer en quien "tiene la máxima responsabilidad: el PP", un partido que, a su juicio, "no está haciendo nada por merecer la confianza de nadie" y que "si continua así lo normal es que vayamos a terceras elecciones".



"Si (el PP) quiere hacer cortoplacismo o intentar aprovechar una situación de debilidad se equivoca: el PSOE no está tan débil como se piensan", ha reivindicado, para remachar que los socialistas jugarán "duro" en caso de terceras elecciones con el objetivo de "ofrecer el cambio que necesita esta sociedad".



"QUÉ BIEN SE ESTÁ AQUÍ"



Seguidamente, durante la presentación del libro del periodista valenciano Víctor Maceda, el `president` ha bromeado que "después de un fin de semana en Madrid", donde acudió al Comité Federal del PSOE que acabó con la renuncia de Sánchez, cuando ha vuelto a Valencia ha pensado: "Qué bien se está aquí".



"Solo de pensar que me espera otra semana allí (asiste mañana al debate en el Congreso sobre la reforma del Estatuto y el miércoles encabeza el acto con la sociedad civil para "visibilizar el problema valenciano") me pongo malo", ha ironizado.